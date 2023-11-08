CHP’de kaos bitmiyor! İmamoğlu’nu ’fiili eşbaşkan’ ilan eden Ekremci kalemşorlar Özgür Özel’e ’çok konuşma’ ayarı verdi





Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



ÖZGÜR ÖZEL'E 'ÇOK KONUŞMA' AYARI

Sözcü'deki köşesinde "Kürsü siyaseti" başlığı altında Özgür Özel'i hedef alan Yalçın, "Çiçeği burnunda genel başkan" hızlı girdi; her popüler konuda görüş açıklamaya başladı…" ifadelerini kullandı.



Özel'e "Çok konuşma" imasında bulunan Soner Yalçın, "Özgür Özel bilmelidir ki; insan diliyle değil, yaptığıyla lider olur" sözleriyle ayar vermeye kalktı.





KILIÇDAROĞLU ÖNÜNE NE KONURSA ONU KONUŞTU

Yalçın'ın hedefinde CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.



Kılıçdaroğlu'nun önüne ne konursa onu konuştuğunu söyleyen Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu kandırıldığına inanmak istemedi, belgelerin güvenliğinden hiç şüphe duymadı! Önüne ne konursa konuştu durdu. Siyaseti salt konuşmaya indirgedi" dedi.







'EKREMCİ'LERDEN PEŞİ SIRA MESAJ: SENİ O KOLTUĞA BİZ OTURTTUK ÖZGÜR

'Ekremci'lerin çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'e peş peşe "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı vermesi yaşanan krizi gözler önüne serdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN