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CHP'de kaos bitmiyor! İmamoğlu'nu 'fiili eşbaşkan' ilan eden Ekremci kalemşorlar Özgür Özel'e 'çok konuşma' ayarı verdi

CHP'de lider değişti, gerilim bitmedi. Ekrem İmamoğlu cephesinden Özgür Özel'e verilen "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Ekremci Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın, "Çiçeği burnunda genel başkan hızlı girdi; her popüler konuda görüş açıklamaya başladı… Özgür Özel bilmelidir ki; insan diliyle değil, yaptığıyla lider olur" dedi. Yalçın'ın Özgür Özel'e 'çok konuşma' şeklinde ayar vermesi dikkatlerden kaçmadı. Bir başka Ekremci İsmail Saymaz ise İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan edip CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 17:00 Güncelleme 08 Kasım 2023, 17:35
CHP’de kaos bitmiyor! İmamoğlu’nu ’fiili eşbaşkan’ ilan eden Ekremci kalemşorlar Özgür Özel’e ’çok konuşma’ ayarı verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyası sona erdi. Ekrem İmamoğlu'nun 'tavşan' adayı Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini aldı. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.



EMANETÇİ BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti.

Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Ekremcilerden CHPye HDPKK modeli! İmamoğlunu eşbaşkan ilan edip Özgür Özele ayar verdiler: Seni o koltuğa biz oturttuk mesajı

"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.

İMAMOĞLU'NU EŞBAŞKAN İLAN ETTİLER
Ekremci kalemşor ise İmamoğlu'nu 'değişimin önderi' ilan etti. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP'ye HDPKK modeli çizdi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin fiili eşbakanı olduğunu söyledi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Odatv'nin imtiyaz sahibi Soner Yalçın dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'ÇOK KONUŞMA' AYARI
Sözcü'deki köşesinde "Kürsü siyaseti" başlığı altında Özgür Özel'i hedef alan Yalçın, "Çiçeği burnunda genel başkan" hızlı girdi; her popüler konuda görüş açıklamaya başladı…" ifadelerini kullandı.

Özel'e "Çok konuşma" imasında bulunan Soner Yalçın, "Özgür Özel bilmelidir ki; insan diliyle değil, yaptığıyla lider olur" sözleriyle ayar vermeye kalktı.



KILIÇDAROĞLU ÖNÜNE NE KONURSA ONU KONUŞTU
Yalçın'ın hedefinde CHP'nin devrik genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Kılıçdaroğlu'nun önüne ne konursa onu konuştuğunu söyleyen Soner Yalçın, "Kılıçdaroğlu kandırıldığına inanmak istemedi, belgelerin güvenliğinden hiç şüphe duymadı! Önüne ne konursa konuştu durdu. Siyaseti salt konuşmaya indirgedi" dedi.




'EKREMCİ'LERDEN PEŞİ SIRA MESAJ: SENİ O KOLTUĞA BİZ OTURTTUK ÖZGÜR
'Ekremci'lerin çiçeği burnunda genel başkan Özgür Özel'e peş peşe "Seni o koltuğa biz oturttuk" mesajı vermesi yaşanan krizi gözler önüne serdi.

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