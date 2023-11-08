Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ’hançer’ yanıtı! CHP’nin ’değişim’ kadrosuna bombardıman: İttifak mittifak yok

Kurultay sonrası tansiyon ise hiç düşmedi. 'Değişimci'ler Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini yerden yere vurdu, Kılıçdaroğlu ise kurultay gecesi Ekrem İmamoğlu tarafından nasıl hançerlendiğini anlattı.





KURULTAY GECESİ DE 'HANÇERLENDİ'

Bay Bay Kemal, ilk tur sonrası adaylıktan çekilmeyi kararlaştırdığını, bunu da kurultayın divan başkan Ekrem İmamoğlu'na bildirdiğini söyledi. İmamoğlu ise bu kararı kendi güdümünde olan 'ekremciedit' hesabıyla jet hızıyla servis edip "Ben söyledim çekildi" algısı yaptı. Kılıçdaroğlu bu durumun çok ağrına gittiğini söyledi.

Öte yandan kurultay günü 6'lı masa ve aday olduğu süreçte yaşananlara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim" diyerek İYİ Parti ve Meral Akşener'i hedef almıştı.