Akşener’den Kılıçdaroğlu’na ’hançer’ yanıtı! CHP’nin ’değişim’ kadrosuna bombardıman: İttifak mittifak yok

CHP'deki kurultay süreci boyunca İYİ Parti ve diğer sağ partilerin hakaretlere maruz kaldığını dile getiren Akşener şöyle konuştu;
Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar yeni genel başkan Özgür Özel'in en büyük 'fan'ları oldu. Ben vatan haini, her şeyi bozan…
Yahu hani Kılıçdaroğlu size göre yüzde 60'la kazanıyordu, hani kola kutusunu koysanız kazanıyordu. İnanamadım. İki rekat şükür namazı kıldım. Kral öldü, ama 2023'e damga vuran o garip anlayış aynen yerinde duruyor.
Tüm kurultay süreci boyunca, Türk sağına ve bizlere bol miktarda hakaret edildi. Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA HANÇER YANITI
Sayın Kılıçdaroğlu hançerden bahsetti. Eğer o ben isem, ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmadım. Ben hak ettiği takdirde hançeri, kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Ben kul hakkından çok korkarım. Gücün getirdiği kul hakkından çok korkarım.
Ölümüne bir şeyi isteyip çevreyi görmüyorsan elbette hançerlenirsin. O hançerlerin sahiplerini karşında bulursun. Ben kimseyi hançerlemem. Bana öğretilen, yüze karşı açık konuşmak ve gereğini yapmaktır.
6 kişinin içinde net bir şekilde konuşmuş şahısım. Karşılığında ölmüş anama sövüldü. Ben olmadığıma göre hançerler kimin? Benim sırtımda hançer yok. Elini kaldıranın elini kırarım.
İTTİFAK MİTTİFAK YOK!
Meral Akşener'in gündeminde CHP kurultayında devrik Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni genel başkan Özgür Özel'in terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi de vardı.
"Herkeslere selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir" diyen Akşener şu değerlendirmeleri yaptı;
Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de, ittifak diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız.
Akşener bu sözlerle bir kez daha seçimlere müstakil gireceklerini vurguladı, İYİ Parti açısından değişen hiçbir şey olmadığını belirterek 'ittifak' söylentilerine noktayı koydu.