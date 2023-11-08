MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRİSTLERİN TACİZ ATIŞLARI CEZASIZ KALMIYOR!"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."