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MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 12:55 Güncelleme 08 Kasım 2023, 13:02
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRİSTLERİN TACİZ ATIŞLARI CEZASIZ KALMIYOR!"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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