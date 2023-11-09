Artık eli kulağında! İstanbul, Kocaeli, Trakya, Yalova, İzmir ve diğer iller acil hazırlığınızı yapın! Lapa lapa kar yağacak! -8 derece birden...

2023 yılında yaşanan son yılların en sıcak yaz mevsimlerinin ardından Kasım ayıyla birlikte soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sıcak havalar geride kalmış gibi görünürken, uzmanlar ülkeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen uyarılar ve hava durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde...
La Nina Kışı Ne Zaman Gelecek?
La Nina kışının tam olarak ne zaman başlayacağı tahmin edilmese de, uzmanlar bu durumun kış aylarında etkisini göstereceğini belirtiyorlar. Özellikle doğrudan etkilenen bölgelerde kar, yağmur ve rüzgarın yoğunluğunda artış yaşanabilir. Dolayısıyla, halkın bu değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, La Nina'nın getireceği etkileri gözlemlemeye başlayacağız. Uzmanlar, bu dönemde hava durumu tahminlerini yakından takip etmenin ve gerektiğinde tedbirler almanın önemli olduğunu vurguluyorlar.