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Artık eli kulağında! İstanbul, Kocaeli, Trakya, Yalova, İzmir ve diğer iller acil hazırlığınızı yapın! Lapa lapa kar yağacak! -8 derece birden...

Meteoroloji uzmanları, La Nina kışının yaklaştığını ve aşırı soğukların kapıda olduğunu dile getiriyor. Bu durum, Türkiye'de kışın daha soğuk ve yağışlı geçebileceği anlamına geliyor. Uzmanlar, vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını öneriyorlar.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 10:14 Güncelleme 09 Kasım 2023, 10:14
Artık eli kulağında! İstanbul, Kocaeli, Trakya, Yalova, İzmir ve diğer iller acil hazırlığınızı yapın! Lapa lapa kar yağacak! -8 derece birden...

2023 yılında yaşanan son yılların en sıcak yaz mevsimlerinin ardından Kasım ayıyla birlikte soğuk hava etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Sıcak havalar geride kalmış gibi görünürken, uzmanlar ülkeyi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte merak edilen uyarılar ve hava durumu hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

La Nina Kışı Ne Zaman Gelecek?

La Nina kışının tam olarak ne zaman başlayacağı tahmin edilmese de, uzmanlar bu durumun kış aylarında etkisini göstereceğini belirtiyorlar. Özellikle doğrudan etkilenen bölgelerde kar, yağmur ve rüzgarın yoğunluğunda artış yaşanabilir. Dolayısıyla, halkın bu değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, La Nina'nın getireceği etkileri gözlemlemeye başlayacağız. Uzmanlar, bu dönemde hava durumu tahminlerini yakından takip etmenin ve gerektiğinde tedbirler almanın önemli olduğunu vurguluyorlar.

La Nina Kışı ve Etkileri

La Nina kışı, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişimlerin bir sonucu olarak meydana gelen karmaşık bir hava durumu düzenidir. Bu olgu, güçlü rüzgarların okyanus yüzeyindeki sıcak suyu Güney Amerika'dan uzağa doğru sürüklemesiyle ortaya çıkar. La Nina kışları, küresel iklimi etkileyerek normal hava koşullarını bozar ve bazı bölgelerde şiddetli fırtınalara neden olabilir.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'da sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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