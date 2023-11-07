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Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na salladı: İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İstanbul'u terk etmiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birbirlerine girdi. İstanbul'da yaşanan kuraklığa dikkat çeken Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u geri plana iterek koltuk derdine düşmesini gündeme getirerek, "İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İmamoğlu ise İstanbul’dan kurtulsam da tek genel başkan olsam havası içinde İstanbul’u terk etmiş" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 12:15 Güncelleme 07 Kasım 2023, 12:38
Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu’na salladı: İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İstanbul’u terk etmiş

İstanbul'da kuraklık çanları çalıyor...

BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ
İSKİ verilerine göre ağustos sonunda yüzde 29,22 olan İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, eylül sonunda yaklaşık 6,5 puan azalarak yüzde 22,7'ye geriledi. Sıcaklıkların eylül sonrasında da ortalamanın üzerinde devam etmesinin etkisiyle 6 Kasım itibarıyla doluluk oranı yüzde 17,31'e düştü.

ÜMİT ÖZDAĞ EKREM İMAMOĞLU'NA SALLADI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'da yaşanan kuraklığa dikkat çekerek Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

"CHP EŞ GENEL BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU"
İstanbul'u geri plana iterek koltuk derdine düşen Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Ümit Özdağ, "İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İmamoğlu ise İstanbul'dan kurtulsam da tek genel başkan olsam havası içinde İstanbul'u terk etmiş" dedi.

İSTANBUL'DAN KURTULMANIN DERDİNDE
Özdağ şu ifadelerle İmamoğlu'na salladı:

"İstanbul büyük bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya. Barajların doluluk oranı yüze 17.1'e düştü. Büyük bir yağış gelmez ise İstanbul'da susuzluk insanları kırıp geçirecek. Depreme doğru ilerleyen kentimizde değil yıkanmak yüzümüzü yıkamak bile sorun olacak. Saray bu süreci ellerini ovuşturarak izliyor. İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İmamoğlu ise İstanbul'dan kurtulsam da tek genel başkan olsam havası içinde İstanbul'u terk etmiş."

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