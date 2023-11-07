Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu’na salladı: İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İstanbul’u terk etmiş

İSTANBUL'DAN KURTULMANIN DERDİNDE

Özdağ şu ifadelerle İmamoğlu'na salladı:

"İstanbul büyük bir susuzluk tehdidi ile karşı karşıya. Barajların doluluk oranı yüze 17.1'e düştü. Büyük bir yağış gelmez ise İstanbul'da susuzluk insanları kırıp geçirecek. Depreme doğru ilerleyen kentimizde değil yıkanmak yüzümüzü yıkamak bile sorun olacak. Saray bu süreci ellerini ovuşturarak izliyor. İstanbul ile bir ilgisi kalmayan CHP eş genel başkanı İmamoğlu ise İstanbul'dan kurtulsam da tek genel başkan olsam havası içinde İstanbul'u terk etmiş."