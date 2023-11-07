Bolu Dağı Tüneli törenle hizmete açıldı! Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan Bolu Dağı Tüneli'nde yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan Bolu Dağı Tüneli'nde yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, konuşmasına bir hatırlatmada bulunarak başladı. Uraloğlu, "Hatırlarsanız bu yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. O günlerde bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız, daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri arttıracağız demiştik. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.
TÜNEL UZUNLUĞUNU 3 BİN 115 METREYE ÇIKARDIK
Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişini Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başladıkları belirterek, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Uraloğlu yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Böylece tünel portalının uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik.
Yine, 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi ile derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik.
İnşallah, bundan sonra olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Bolu Dağı geçişinde bu nedenlerden dolayı trafik kesintisi görmeyeceğiz."
Bakan Uraloğlu, İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olması sebebiyle Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirterek, son 21 yılda Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına 30 Milyar Liranın üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini, bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 301 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 428 kilometreye çıkardıklarını açıkladı.
BOLU GÜNEY ÇEVRE YOLUNUN RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
Uraloğlu, Bolu'nun transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek, Güney Çevre Yolu'nun çok yakın bir tarihte resmi açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.
Uraloğlu, çevre yoluyla ilgili olarak "Mevcut yol üzerinden sinyalize kavşaklarla dur-kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergâhtaki ulaşım süresini çevre yolumuz ile 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 110 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 2,7 ton azaltacağız" diye konuştu.
ORTA ANADOLU OTOYOLU PROJESİ
Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu'nu yapmayı planladıklarını belirterek, "Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan şu an üzerinde bulunduğumuz mevcut otoyolumuz, yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artıyor. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor. Geçen yıl hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.
Yapılacak olan Orta Anadolu Otoyoluyla ilgili olarak Uraloğlu, 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.
Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız.
Canı gönülden inanıyorum ki bu projeler gibi Orta Anadolu Otoyolu projemizin hayata geçmesi de güzergâh çevresinde bulunan yerleşimlerin ticaret ve üretim potansiyelinin artmasına önemli katkı yapacaktır" diye konuştu.
Uraloğlu, basın açıklamasını "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.