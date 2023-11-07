Bolu Dağı Tüneli törenle hizmete açıldı! Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkarıldı

Uraloğlu, çevre yoluyla ilgili olarak "Mevcut yol üzerinden sinyalize kavşaklarla dur-kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergâhtaki ulaşım süresini çevre yolumuz ile 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 110 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 2,7 ton azaltacağız" diye konuştu.

ORTA ANADOLU OTOYOLU PROJESİ

Uraloğlu, Orta Anadolu Otoyolu'nu yapmayı planladıklarını belirterek, "Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan şu an üzerinde bulunduğumuz mevcut otoyolumuz, yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artıyor. Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor. Geçen yıl hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.





Yapılacak olan Orta Anadolu Otoyoluyla ilgili olarak Uraloğlu, 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi.

Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız.