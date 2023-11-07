Değişim meğişim yok! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun izinde! 6’lıyla at pazarlığına devam...

İstanbul ve Ankara için, "Onları daha enine ve boyuna göre tartışmak lazım. Ama Meral hanımın nasıl yaklaşacağı çok önemli." diyen Özel, "Meral Hanım da uygun görürse… Basın üzerinden konuşmayı bırakacağız. Arkadaşlarımdan talepte bulunacağım." ifadeleriyle Akşener'e "İttifak yapalım" mesajı verdi.
BİR AÇIKLAMA DA İMAMOĞLU'NDAN
"Değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan olmasında parmağı bulunan Ekrem İmamoğlu da Özgür Özel gibi "ittifak" dedi.
yerel seçimde ittifak olacak mı sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama ben her zaman ittifakın mümkün olacağını savundum. Siyasi paydaşları yok saymayarak bunu söyledim. Müzakerenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Kazanan bir muhalefet olma adına buna her partinin ilgisinin olacağını düşünüyorum. Genel Başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum" diye konuştu.
İmamoğlu şunları söyledi:
"Genel Başkan da kendisi de irtibata açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle de yeni müzakelerin söz konusu olduğunu düşünüyorum. CHP'nin muhalefetin liderliğini yapma zorunluluğu vardır. İşbirliği içerisinide anlamlı bir siyasi ittifakın da olabileceği ihtimalinin altına da dipnot olarak düşüyorum"
KILIÇDAROĞLU "İTTİFAK" DEDİ KOLTUĞU KAPTIRDI
Koltuğu kaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masaya adaylığını dayatıp karşılığında DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi gibi küçük ortaklara 39 vekil kaptırmıştı. Kılıçdaroğlu kendisine yönelik eleştirilere ise "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek rest çekmişti. Özel'in ittifak siyasetini devam ettirme sinyali "Değişin bir şey yok" yorumlarını da beraberinde getirdi.