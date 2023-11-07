Değişim meğişim yok! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun izinde! 6’lıyla at pazarlığına devam...

KILIÇDAROĞLU 13 YIL SONRA KOLTUĞU KAPTIRDI Özgür Özel ilk turda 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Seçim ikinci tura kalınca Özgür Özel oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu kaptırdı.

Geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirilen kurultayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel kazandı.

CHP 'de genel başkanlık koltuğuna oturan isim entrika ve kavgalar sonrası değişti.

"DEĞİŞİM" DEDİ AMA AYNI KAFA DEVAM EDECEĞİ ANLAŞILDI

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen ve parti yönetim mekanizmasında yer alan Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen yine benzer politikaları sürdüreceği de anlaşıldı.

Öyle ki Özel kürsüye çıkarken HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a ve Gezi'nin finansörü Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'ya selam çaktı.

AT PAZARLIĞINA DEVAM

Özel bununla da yetinmeyip Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kurarım" dediği ittifaklara da yeşil ışık yakarak at pazarlığını sürdürdü.

Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı bilinen CHP yandaşı Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel 6'lı masadaki liderlerin hepsiyle görüşeceğini ve farklı farklı ittifaklar kurmak gerektiğini söyledi. Özellikle İYİ Parti'ye mesaj gönderen Özel yerel seçimde ittifaklar olabilir dedi.