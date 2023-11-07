Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 7 Kasım TBMM grubunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e Demirtaş tepkisi: Bunlardan millete hayır gelmez

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Güdümlü siyaseti tanımıyoruz. Her rüzgara yelken açmıyoruz. Her söylenene kulak kabartmıyoruz. Esaret ile özgürlük arasında mekik çekenlerin kime çektiği bellidir. Bizim de hangi muhteşem köke çektiğimiz bariz bir gerçektir. Gönül verdik ülkemize, gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Bugün hepimizin öncelikli görevi dünyada yaşanan gelişmeleri kavramak ve iyi niyetli, adil ve sağduyulu teklifler getirmektir.
Tarihimizin kilitli sandıkları açıldıkça göz kamaştıran hazinelerin nasıl çıktğını, milli geleceğimize nasıl ışık sağladığını gören görüyor, bilen biliyor. MHP parlak geçmişi ile yeni yüzyıla hazırlanıyor.