Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 7 Kasım TBMM grubunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e Demirtaş tepkisi: Bunlardan millete hayır gelmez

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

Bir halkın imhasına göz yumamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayıştır. Küresel vicdan buzlu ve sislidir. İsrail'e nefret ve lanet yağmaktadır. Buna rağmen Gazze havadan ve karadan yine abluka altındadır. Hastaneler, çocuk parkları bombalanmaktadır.

Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.

İsrail ve Filistin arasında kalıcı barış için yarın bile geçtir. Daha fazla kan dökülmemelidir. İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin diplomasisi herkes tarafından desteklenmelidir. MHP, hükümetimizin yanındadır.

"TÜRK DEVRİNİ HEP BİRLİKTE SELAMLAYALIM"

Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır.

CHP Kongresi'nde hainler selamlansın, biz Türk devrini ayakta hep birlikte selamlayalım. Türk devrinin mimarları, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak özere, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan cumhurbaşkanlarına teşekkür ediyorum. 3 Kasım Astana Zirvesi'nin Türk Milleti'ne hayırlı olmasını diliyorum.