ABD’li hemşire Emily Callahan, Gazze’de yaşadıklarını anlattı: Kalbim Gazze’de, hep Gazze’de kalacak





CNN'e konuşan hemşire Callahan, 26 gün boyunca Gazze'de yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Callahan, Gazze'deki çocukların "yüzlerinde ve vücutlarında çok büyük yanıklar" olduğunu ve hastanelerin çok kalabalık olmasından dolayı çok hızlı bir şekilde taburcu edildiklerini kaydetti.