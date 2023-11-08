CHP yönetimi 3’e bölündü! İmamoğlu istediğini aldı! Kendi ekibini inşa etti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e saatlerce baskı yaparak kendi tercihlerini anahtar listeye ekleten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 üyeli PM'de 15 kişilik bir "İstanbul ekibi" inşa etti. Meclisin yüzde 25'ini ele geçiren İmamoğlu'nun yanı sıra, genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 8 partili de PM'ye girerek Özel'e darbe vurdu.

Ortaya çıkan 3 başlı PM'nin ilk büyük krizde ne yöne sürükleneceği ise soru işaretlerine neden oldu. İMAMOĞLU İSTEDİĞİNİ ALDI

Kurultayın 2'nci günü gerçekleşen PM ve YDK seçimlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskısı damga vurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i kıskaca alarak anahtar listesine 15 İstanbul üyesi ekletmeyi başaran İmamoğlu, seçimlerden de istediğini alarak çıktı.

PM seçimleri sonucunda en fazla oyu alan ilk 3 partili, İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Özgür Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru oldu. İstanbul'dan 15 üyeyi PM'ye gönderen seçim sonuçları, İmamoğlu'nun parti yönetimindeki gücünü daha da perçinledi. PM'ye giren 15 kişilik İmamoğlu'nun İstanbul grubu şu isimlerden oluştu: Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Suat Özçağdaş, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Mahir Yüksel, Turgay Özcan, Ozan Işık, Baki Aydöner, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın.



BELEDİYE ÇALIŞANLARI PM'DE

BAKİ AYDÖNER: İBB Başkan Danışmanı ve Siyasi Koordinatör.

ÖZGÜR KARABAT: CHP İstanbul Milletvekili. İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat, 2019 yılı yerel seçimlerine İstanbul seçim koordinatörü olarak görev aldı. İETT'nin 4.1 milyar TL'lik bakım ihaleleri de mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından alındı.

OZAN IŞIK: İBB Kültür A.Ş'de Halkla İlişkiler Personeli olarak çalışıyor.

SİNEM KIRÇİÇEK: Beşiktaş Belediyesi'nde Birim Koordinatörü.

EMİN UMUT DİKİLİ: Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN