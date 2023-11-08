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CHP yönetimi 3’e bölündü! İmamoğlu istediğini aldı! Kendi ekibini inşa etti

CHP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan hezimetin ardından başlayan değişim çıkışı Özgür Özel'in genel başkan olmasıyla sonuçlandı. CHP'de 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminde ise İmamoğlu ve Özel arasında kriz çıktığı iddia edilmişti. İstanbul’dan 15 üyeyi PM’ye gönderen İmamoğlu, 60 üyeli Parti Meclisi’nde (PM) kendisine bir “İstanbul ekibi” inşa etti. Listedekilerin çoğunun ise İBB’de çalıştıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 07:26 Güncelleme 08 Kasım 2023, 07:45
CHP yönetimi 3’e bölündü! İmamoğlu istediğini aldı! Kendi ekibini inşa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak yeni genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. bölümünde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapıldı. Bu seçimler partide yeni bölünmeleri beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu, değişimcilerden yana olduğunu açıkça destekleyerek, İstanbul'daki 185 parti delegesinin desteğini Özgür Özel'e aktararak, genel başkanlık seçiminin kaderini değiştirmişti. Özgür Özel'in genel başkan olmasında büyük pay sahibi olan Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ince bir mesaj vererek, adeta "Unutma, benim sayemde genel başkan oldun" demişti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e saatlerce baskı yaparak kendi tercihlerini anahtar listeye ekleten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 60 üyeli PM'de 15 kişilik bir "İstanbul ekibi" inşa etti.

Meclisin yüzde 25'ini ele geçiren İmamoğlu'nun yanı sıra, genel başkanlık seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 8 partili de PM'ye girerek Özel'e darbe vurdu.

Ortaya çıkan 3 başlı PM'nin ilk büyük krizde ne yöne sürükleneceği ise soru işaretlerine neden oldu.

İMAMOĞLU İSTEDİĞİNİ ALDI
Kurultayın 2'nci günü gerçekleşen PM ve YDK seçimlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baskısı damga vurdu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i kıskaca alarak anahtar listesine 15 İstanbul üyesi ekletmeyi başaran İmamoğlu, seçimlerden de istediğini alarak çıktı.

PM seçimleri sonucunda en fazla oyu alan ilk 3 partili, İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Özgür Karabat ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bedirhan Berk Doğru oldu.

İstanbul'dan 15 üyeyi PM'ye gönderen seçim sonuçları, İmamoğlu'nun parti yönetimindeki gücünü daha da perçinledi.

PM'ye giren 15 kişilik İmamoğlu'nun İstanbul grubu şu isimlerden oluştu: Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Bedirhan Berk Doğru, Suat Özçağdaş, Berker Esen, Cem Aydın, Umut Dikili, Mahir Yüksel, Turgay Özcan, Ozan Işık, Baki Aydöner, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Erbil Aydınlık, Pınar Uzun Okakın.


BELEDİYE ÇALIŞANLARI PM'DE
BAKİ AYDÖNER: İBB Başkan Danışmanı ve Siyasi Koordinatör.
ÖZGÜR KARABAT: CHP İstanbul Milletvekili. İmamoğlu'nun yakın arkadaşı olan Karabat, 2019 yılı yerel seçimlerine İstanbul seçim koordinatörü olarak görev aldı. İETT'nin 4.1 milyar TL'lik bakım ihaleleri de mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş. tarafından alındı.
OZAN IŞIK: İBB Kültür A.Ş'de Halkla İlişkiler Personeli olarak çalışıyor.
SİNEM KIRÇİÇEK: Beşiktaş Belediyesi'nde Birim Koordinatörü.
EMİN UMUT DİKİLİ: Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi...

Son dakika: CHPde yeni dönem nasıl olacak? Tavşan aday Özgür Özel emanetçi başkan mı? Ekrem İmamoğlunun planı ne?

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