İsrail’in sıvazcısı ABD’den geri vites! Türkiye ziyareti sonrası İsrail’e net mesaj: Gazze işgalini desteklemiyoruz

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. En büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise konu Orta Doğu olunca yine rahat durmadı. Soluğu, tansiyonun yükseldiği bölgede aldı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına ölüm yağdırdı. En büyük müttefiki Amerika Birleşik Devletleri ise konu Orta Doğu olunca yine rahat durmadı. Soluğu, tansiyonun yükseldiği bölgede aldı.
Bir aydır devam eden saldırılara tepki göstermeyen ABD ve Avrupalı ülkeler, öldürülen Filistinli çocuklar yerine İsrail'den yana taraf aldı. Her biri, katil Başbakan Netanyahu'nun sırtını sıvazladı.
Eli kanlı Netanyahu'ya en büyük desteği ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. 7 Ekim'den bu yana tam üç kez İsrail'i ziyaret etti, saldırıların sürmesine masum sivillerin öldürülmesine ses çıkartmamıştı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN TÜRKİYE'YE GELDİ
Her fırsatta insan hakları ve özgürlük dersi veren ABD'nin konu Müslüman çocuklar olunca gösterdiği iki yüzlü tutum büyük tepki aldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Irak'ın ardından dün akşam saatlerinde soluğu Ankara Esenboğa Havalimanı'nda aldı.
İLK ŞOKU KARŞILAMADA YAŞADI
Ancak şok üstüne şok yaşadı. Havalimanında yalnızca Ankara Vali Yardımcısı tarafından karşılandı.
Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaşananlar gündeme bomba gibi oturmuştu.
Hakan Fidan, Blinken'i Dışişleri Bakanlığı'nın kapısında karşıladı.
Bu sırada Blinken, tokalaştığı Hakan Fidan'a sarılmaya çalıştı. Ancak Fidan'ın hamlesiyle bir şok daha yaşadı... O anlar, Blinken'ın yüzüne böyle yansıdı...
MESCİD-İ AKSA VE AY YILDIZ DETAYI
Hakan Fidan ve Antony Blinken görüşmesindaki detaylar dikkatlerden kaçmamamıştı.
GÖRÜŞME 2,5 SAAT SÜRDÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi bitti. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmıştı.
İŞGALCİ İSRAİL KATLİAMIN FİTİLİNİ BİR KEZ DAHA ATEŞLEDİ
Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu. Galant yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını da ileri sürdü.
ABD TÜRKİYE'YE ZİYARETİN ARDINDAN 'R' YAPTI: İSRAİL'İN İŞGALİNİ DESTEKLEMİYORUZ
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye girdiklerini duyurmasından kısa süre sonra ise ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.