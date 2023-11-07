İsrail’in sıvazcısı ABD’den geri vites! Türkiye ziyareti sonrası İsrail’e net mesaj: Gazze işgalini desteklemiyoruz

İŞGALCİ İSRAİL KATLİAMIN FİTİLİNİ BİR KEZ DAHA ATEŞLEDİ

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Galant, işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine girdiğini duyurdu. Galant yaptığı açıklamada Hamas lideri Yahya Sinwar'ın sığınakta kapana kısıldığını da ileri sürdü.

ABD TÜRKİYE'YE ZİYARETİN ARDINDAN 'R' YAPTI: İSRAİL'İN İŞGALİNİ DESTEKLEMİYORUZ

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye girdiklerini duyurmasından kısa süre sonra ise ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini, bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurdu.