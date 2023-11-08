Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak.
2 gün sürecek zirveye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖZBEKİSTAN'A GİTTİ
Erdoğan, Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan Özbekistan'a gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
BAŞKAN ÖZBEKİSTAN'DA ÇİÇEKLERLE KAŞILANDI
Erdoğan'ı İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.
MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Erdoğan, Mirziyoyev ile Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.
Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabaları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dâhil olmak üzere endüstriyel iş birliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.
BAŞKAN ERDOĞAN, KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
BÖLGESEL TİCARETİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR BELİRLENECEK
Öte yandan zirvede; üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.
Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.
ZİRVEDE İSRAİL SALDIRILARININ DURMASI VE FİLİSTİN'E İNSANİ YARDIM DA GÖRÜŞÜLECEK
Bölgesel meseleler de zirvede görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu'nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.
Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.
Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin'e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.