Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gelen Erdoğan, Mirziyoyev ile Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabaları ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dâhil olmak üzere endüstriyel iş birliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı.