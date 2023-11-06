TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan BM’ye Gazze tepkisi: Bir tane bile savaşı çözebilmiş değil

Aynı şeyi biz Srebrenitsa'da yaşadık. 9 bine yakın Boşnak, Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge olarak ilan ettiği akü fabrikasında toplandı ve orada maalesef Hollandalı askerlerin yönettiği Birleşmiş Milletler Mülteci Kampı'nda katledildiler. Sadece katledilme değil, katledilmesinden önce de af edersiniz tecavüzler, işkenceler, en ağır işkencelere tabi tutuldular aynı şey yaşandı. Bu işin sorumlusu sadece o katliamları yapan faşistler değildir, birtakım ülkeler işlenen bu cinayeti görmezden geldi. Bazı ülkeler yardımcı oldu. Örneğin Hollandalıların orada Birleşmiş Milletler kampındaki insanları teslim etmesi gibi. Bazı insanlar görmezden geldi ve mazeret oluşturmaya çalıştılar. Ama 'Bu savaş halidir' diye başlayan cümleleri hiç unutmadık. Şimdi Gazze'de de aynı şey söz konusu. Yine insanlığın tavrı maalesef ortadadır. Bazı ülkelerin ikiyüzlü, çifte standartlı, insanlık dışı tavırlarını anlamak mve kabul etmek mümkün değildir. Biz bütün sivillerin ölmesinin hepsine karşıyız. Dünyanın neresinde kim haksız yere bir sivili öldürüyorsa insanlığa karşı bir suç işlemiş demektir. Ama siviller arasında bir hiyerarşiyi kabul etmek falanca sivil ölürse, filanca sivil ölürse iyi demek manasına gelecek tavrın içerisine girmek de en az bu suçu işleyenler kadar yüz kızartıcı bir suçtur. Biz siviller arasında bir hiyerarşiyi de asla kabul etmiyoruz. Tarih sonuçta maalesef tekerrür ediyor. Burada herkes yaptıkları ve yapmadıklarından sorumlu. Biz Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çırpınıyoruz. Gazze'deki olaylar başladığından beri bu benim dördüncü uluslararası seyahatim. Herkese bir şey anlatmak, Türkiye'nin tezlerini ve Gazze'deki insanlık suçunun en azından acil bir ateşkes ve insani yardım koridorunun açılabilmesi için çırpınıyoruz. Kalıcı barışın temin edilmesi için çırpınıyoruz ama kıllarını kıpırdatmayanlar, katliamı bir tiyatro ve bir bilgisayar oyunu izler gibi izleyenleri, kurumları ve ülkeler olduğunu görüyoruz ve içimiz yanıyor. Bu kadar mı insanlıktan uzaklaştılar? Zor bir süreçteyiz ama bu sürecin sonunda İsrail süratle yalnızlaşacaktır. İsrail'e destek olanlar süratle yalnızlaşacaktır. İşte en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in 13-14 ülkenin dışında kimseden destek bulamamış olması bu kadar büyük siyasi güce, arkasında Amerika gibi bir dayısı olmasına rağmen İsrail'in yalnız başına kalmaya başladığının güzel bir örneğidir. Artık süreç bizim hep söylediğimiz, Cumhurbaşkanımızın bütün uluslararası platformlarda ifade ettiği 'Dünya 5'ten büyüktür' tezi herkes tarafından gözlerine giren bir gerçek olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Ben önümüzdeki dönemde, belki çok uzun bir süreyi almayacak şekilde dünyada yeni bir küresel, siyasi mimarinin inşa edilmeye başlanacağına inanıyorum. Bunu da inşallah göreceğiz.

"BM'DEKİ SİSTEM SAVAŞLARI DURDURMAK DEĞİL, SAVAŞLARI ARTIRMAK İÇİN KURULMUŞ BİR SİSTEM"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 120 ülke Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istedi. 14 ülke karşı çıktı. Gazze'ye insani yardımların erişimi, sivillerin korunması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması çağrılarını içeren tasarı, 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin tek başına aleyhte oy kullanması sonucu veto edildi. BM'nin yapısı nasıl olmalı? Bu BM'nin içerisinden bir çözüm olmaz. BM'de sistem çözüm üretmemek üzerine kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yüzlerce ülke bir şey söyleyecek. Bir tane ülke karşı çıkacağı zaman bunu uygulamayacaksınız. Şimdi İsrail'in bu toprak ilhakları ve işgalleri karşısında 100'ün üzerinde Birleşmiş Milletler kararı var. Hiçbirisi uygulanamıyor. İsrail sırtını dayamış oradaki dayılarına, 'Nasılsa bana bir şey olmaz' diye bakıyor. Böyle bir sistem olmaz. Bu sistem savaşları durdurmak değil, savaşları artırmak için kurulmuş bir sistemdir, öyle bir sistem haline döndü. Dünyanın hiçbir yerinde bir tane yerde bile savaşı çözebildiği mümkün değildir. BM'nin bırakın savaşı bugünkü dünya sisteminin insanların eliyle ortaya çıkmış olan birtakım krizleri de çözmesi mümkün değil. Örneğin göç meselesini çözemiyor, seyrediyor. Bu sorunu çözebilecek Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olsa bile bunu çözebilecek ellerinde bir argümanları yoktur. Bu sistem iflas etmiştir, çöp tenekesine atılmıştır, insanlığın hayrına yeni bir sistem inşa edilmesi zaruridir, elzemdir. 'Hayır yapmayacağız' derlerse çok açık söylüyorum, dünya bundan sonra küresel büyük çatışma değil bölgesel ve küresel büyük çatışmalara gebedir. Allah korusun bunu önlemek için aklı başında olan herkesin siyasi görüşü ne olursa olsun, milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa gerektirsin dünyada barışı sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması için gayret sarf etmesi lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bile Gazze'deki Refah Sınır Kapısından içeri giremiyor yani ne olacak? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri giremiyorsa orası tamamen insafsızların insafına terk edilmiş demektir. "BM'DEKİ SİSTEM TIKANMIŞ" Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin Küba'ya yönelik ekonomik ve ticari ambargosunu kaldırması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. ABD ve İsrail "hayır" oyu verirken Ukrayna "çekimser" oy kullandı. 187 ülke Küba'ya yönelik ambargonun kaldırılması yönünde oy kullandı. Bu sonuca rağmen Küba'ya yönelik ambargo devam ediyor… Şimdi sistemin tıkanmış olmasının ötesinde başka bir şey daha yapmaya çalışıyorlar. Esas ürkütücü olan bu. Epeydir devam eden, maalesef Amerika'nın dış politikasında da zaman zaman gündeme gelen 'Bizden misin, onlardan mısın?' politikası var. Dünyayı bütün bölgesel krizlerde taraf tutmaya, bir tarafı şer cephesi, diğer tarafı ise hakikat cephesi gibi tanımlamaya çalışarak her tarafta kutuplaşmayı ortaya çıkaran ve bu kutuplaşmaların üzerinden dünyada barışı kalıcı olarak rafa kaldıran bir anlayış söz konusu. Bunlar doğru şeyler değildir ve böyle gitmez. Bunun mutlaka bir çözümü olacaktır. Allah korusun daha büyük, daha ağır faturalar ödeten savaşlara şahit olmayız ümit ederim.

"EL-EHLİ HASTANESİ'NİN BOMBALANMASINDAN DAHİ RAHATSIZLIK DUYMAYAN MECLİS BAŞKANLARININ OLDUĞUNU GÖRDÜM" Asamble üyesi ülkelerin parlamento başkanlarına mektup göndererek, Orta Doğu'da barış ve güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi için ortak siyasi sorumluluğun yerine getirilmesi çağrısında bulundunuz… Tarihi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum, elimizdeki hangi imkan varsa bu imkanı kullanmamız lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Asya Parlamenterler Asamblesinin Dönem Başkanıyım. Bu imkanı kullanarak da çok sayıda ülkenin meclis başkanlığına yazı yazdık. Mektupta; Gazze'de acil ateşkes ve acil insani yardımın bir an evvel sağlanmasına yönelik ifadeler yeralıyor. İki devletli bir çözümden başka Ortadoğu'da Filistin-İsrail arasındaki meseleyi çözecek hiçbir ihtimal söz konusu değildir. Mektupta; 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir tam manasıyla bağımsız ve toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin devletinin kurulması şart olduğu ifade ediliyor. Mektupla dünya kamuoyunda en azından ülkelerin parlamento başkanları nezdinde bir hakkı, adaleti, hakikati savunan bir sesin ulaştırılması sağladık. Ayrıca İSİPAB bünyesinde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Başkanları olarak online bir toplantı yaptık. Söz konusu toplantıda yine bütün üye ülkelerin parlamento başkanlarıyla birlikte bu konuyu müzakere edip dünya gündemine getirme imkanımız oldu. Son bir ay içerisinde 4 tane uluslararası gezi yaptım. Bunlardan 3'ü parlamento başkanları düzeyinde toplantılardı. Birisi İrlanda'da Avrupa Parlamentoları Başkanları toplantısıydı, ikincisi Yeni Delhi'de G-20 ülkeleri Parlamentoları Başkanlarıydı. Üçüncüsü, Prag'da Kırım Platformu Parlamentoları başkanları toplantısıydı. Bütün genel kurul toplantılarında bu Filistin meselesini gündeme getirdik, Gazze'deki insani drama dikkat çektik. İşin hem insani yönünü, hem de siyasi yönünü anlatıp uluslararası toplantılarda kayda geçirme imkanımız oldu. Üzülerek ifade ediyorum ki, başta Batılı ülkelerin bir kısmı olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'den daha fazla İsrailci olduğunu da gördüm. Bu da üzüntü verici bir şey. Mesela El-Ehli Hastanesi'nin bombalanmasından dahi rahatsızlık duymayan meclis başkanlarının olduğunu gördüm. Bu insanlık adına utanç verici bir şeydi. Biz üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz. Keşke elimizden gelse de daha fazlasını yapabilsek. Bu tarihi bir sorumluluktur.

Biz Filistin topraklarında 4 asır boyunca hükümran olmuş bir ecdadın torunlarıyız. Filistin'de 4 asır boyunca da hiçbir din kavgası, hiçbir mezhep kavgası, hiçbir etnik çatışmanın olmadığı bir 4 asır yaşanmış. Batılı siyasetçilerin de söylediği bir Osmanlı Filistin'de barış düzeni kurmuş. Bunun da şeyi çok açık dünkü konferansta da ifade etmeye çalıştım. Her insanı Allah'ın kulu, her insanı Hazreti İnsan olarak kabul etmişler ve bütün milletlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu fikriyle hareket etmişler. O hepimizin bildiği Kanuni Sultan Süleyman zamanında Kudüs'ün giriş kapısına yazılan 'La İlahe İllallah İbrahim Halilullah' ibaresi insanlığın zirvesidir. Oradaki Yahudiler ve Hıristiyanlar rahatsızlık duymasın diye onların da kabul ettiği ortak bir peygamber olduğu için İbrahim Aleyhisselamı oraya yazmışlar. Allah'tan başka tanrı yoktur, İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın arkadaşıdır, dostudur ibaresini oraya asmışlar. Böyle davranırsanız barış, huzur gelir. Siyonistlerin düşündüğü gibi düşünürseniz. Yeşeya veya İşaya kehaneti nedir? 'Nil'den Fırat'a kadar olan bölgede Yahudilerden başka kimse kalmayacak ya da kalanlar Yahudilerin kölesi olmayı kabul edecek.' Böyle bir inanışla hareket ederseniz barış mı olur? Sadece Müslümanı değil, Hıristiyanları da tarih boyunca orada zulüm edenler bu ideolojinin sahipleridir. Maalesef işi bir de en tehlikeli boyuta taşıdılar. Bu kadarını beklemiyorduk açıkçası. Gazze'yi muhasara altına aldıklarının ikinci haftası Netanyahu başta olmak üzere söylenen sözler işin bir din savaşına döktüklerinin açık göstergesi. Birde buna Blinken gibi siyaset bilmeyen bazı adamların gelip 'Ben de bir Yahudi'yim' diye ateşe körükle gitmesi ya da yangına benzinle gitmesini de katarsanız. Ya da Amerikan Başkanı Biden'ın önceki yıllarda gerçi söylemiş: 'Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok' demesi. Bütün bunları ortaya koyarsanız bizim yıllardır uyardığımız evanjelist siyonist ittifakının artık son savaş olarak gördükleri bir safhaya geçtiğini gösteriyor. İşin bence en tehlikeli tarafı budur. İşin bu boyutu İsrail, Filistin, bölge ülkeleri, bölgesel çatışma vesaire bildiğimiz politik ve askeri bütün terminolojinin çok çok daha üstünde ve çok tehlikeli bir boyuta geçildiğini gösteriyor. İsrail'in bu saldırganlığı mutlaka ve mutlaka durdurulmalıdır. Aksi takdirde bu dünyayı bir uçuruma doğru sürükler. "İSRAİL'İN EN BÜYÜK GÜCÜ İSLAM ÜLKELERİNİN PARAMPARÇA OLMASI" İslam ülkelerinin başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyor musunuz? Bu sürecin son perdesi 1991 Amerikan'ın işgaliyle birlikte başladı. Bu bugünün meselesi değil. O günden bu yana geldiğimiz noktada İslam ülkeleri bakımından maalesef çok açık bir sonuç var. İslam ülkeleri paramparça hale geldi. Irak fiilen üçe bölündü, Suriye fiilen paramparça hale geldi, Libya ve Yemen bölündü, Lübnan parçalandı, Mısır ve Tunus siyaseten parçalandı. Böyle baktığınız zaman zaten İslam ülkeleri inisiyatifsiz hale geldi. İsrail'in bugün en büyük gücü elindeki muazzam askeri potansiyeli, muazzam bir medya desteği ya da dünyanın her yerinde hakim oldukları maddi destek ya da iş dünyasının desteği değil. Amerika'nın ortaya koyduğu sınırsız destek de değil. İsrail'in en büyük gücü İslam ülkelerinin paramparça gelmiş olması ve inisiyatifsizliğidir. Meseleye böyle baktığımız zaman sadece karşıdaki tarafı suçlamak tek başına yetmez.