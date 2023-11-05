ABD’den İsrail’e yeni taktik! Gönderdiği mühimmatları değiştiriyor! New York Times Beyaz Saray’ın Gazze planını yazdı

KARA HAREKATINDA GERİLEME

İsrail zırhlıları, Gazze topraklarındaki sınırlı operasyonlarından birkaç gün sonra Filistinli silahlı grupların şiddetli saldırılarıyla karşılaştı; saflarında yaşadığı ölüm ve yaralanmalar nedeniyle dün kentin en önemli eksenlerinden birinden geri çekilmek zorunda kaldı.

Derlenen bilgilere göre, son 24 saat içinde İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçu birlikleri ve savaş gemileri, Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırarak, yolları, tarım arazilerini, evleri, iki okulu, üç camiyi, bir hastaneyi ve ambulansları hedef aldı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da özellikle Gazze'nin kuzeyinde İsrail tanklarına, buldozerlerine ve asker taşıyan araçlarına "Yasin 105" anti-zırh füzeleriyle onlarca saldırı gerçekleştirdi.

GAZZE'NİN KUZEY EKSENİ

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeybatı ekseninde Şati Mülteci Kampı çevresindeki El-Makusi gökdelen bölgesinde konuşlandıkları noktadan, kuzeyin en uç noktasında bulunan Beyt Lahiya beldesindeki Amerikan Okulu bölgesine çekildi. Geri çekilme mesafesinin iki kilometre kadar olduğu tahmin edilirken, bu İsrail askeri araçlarının 27 Ekim'de karadan saldırılara başladığında ulaştığı ilk noktaya geri döndüğü anlamına geliyor. Kassam Tugaylarının, Şati Mülteci Kampı'nın dış mahallelerine giren İsrail askeri araçlarına yönelik yoğun saldırıları ve püskürtme operasyonlarının bu geri çekilmenin ana sebebi olduğu ifade ediliyor.