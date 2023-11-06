KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor

Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu atarak, rotayı yeniden İstanbul'a kırmıştı.

2028 PLANINI İÇİN TAVŞAN ADAYI DEVREYE SOKTU

İmamoğlu'nun zamanlaması manidar 'değişim' çıkışı "2028 planını dillendiriyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti.



İmamoğlu'nun hedefinin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak olduğu bu süreçte de CHP'nin başında güvendiği bir ismin yer almasını istemesiyle o isim Özgür Özel olmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: "İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR"

Özgür Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti.