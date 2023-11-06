CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu.Entrika, kavga ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde genel başkanlık seçimleri yapıldı.

"TAVŞAN" ADAY ÖZGÜR ÖZEL SEÇİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

Her ne kadar "değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açsa da kurultayda yaptığı konuşmada HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel'in farklı bir siyaset tarzı benimsemeyeceği de belli oldu.

BARIŞ YARKADAŞ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Seçimin sonuçlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li "Gazeteci" Barış Yarkadaş'ın 2 ay önce söylediği sözler yeniden akıllara gelmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL KAZANIRSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Yarkadaş, Özgür Özel'in seçimi kazanamayacağını savunup "Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." demişti.

16 Eylül tarihinde TV100'deki programda CHP'nin kurultay sürecine ilişkin açıklama yapan Barış Yarkadaş kendisine yöneltilen "Değişimcliler ile Kılıçdaroğlucular arasında delege dengesi yüzde kaça kaç?" sorusuna şu yanıtı vermişti.. "Partide, değişimci olarak kendini ifade eden grubun 350-400 arasında oy alabileceğini düşünüyorlar. Bu CHP için normaldir."

Yarkadaş, "Bir sürpriz olur mu?" sorusuna ise, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadeleriyle iddialı bir yanıt vermişti.