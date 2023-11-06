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CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı

CHP'de 13 yıldır koltuktan oturan Kemal Kılıçdaroğlu "tavşan" aday Özgür Özel'e seçimi kaybetti. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından CHP yandaşı Barış Yarkadaş'ın "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." sözleri yeniden gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yarkadaş canlı yayında mesleği bıraktığını açıkladı. Yarkadaş, "Aktif gazeteci olarak olmasam da siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yarkadaş giderayak Emin Çölaşan'a salladı.  Yarkadaş, "Bir gazeteci çıktı. AK Parti eğer paradan sıfır atmayı başarırsa ben çıkar eşek gibi anırırım dedi. AK Parti paradan sıfırı attı o gazeteci özür dilemedi" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 01:20 Güncelleme 07 Kasım 2023, 01:26
CHP’li Barış Yarkadaş mesleği bıraktı giderayak fondaşa salladı: Eşek gibi anırmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu.Entrika, kavga ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde genel başkanlık seçimleri yapıldı.

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"TAVŞAN" ADAY ÖZGÜR ÖZEL SEÇİLDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuktan kalktı.

Her ne kadar "değişim" diyerek Kılıçdaroğlu'na bayrak açsa da kurultayda yaptığı konuşmada HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a Gezi tutuklusu Osman Kavala'ya selam çakan Özgür Özel'in farklı bir siyaset tarzı benimsemeyeceği de belli oldu.

BARIŞ YARKADAŞ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Seçimin sonuçlanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li "Gazeteci" Barış Yarkadaş'ın 2 ay önce söylediği sözler yeniden akıllara gelmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL KAZANIRSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"
Yarkadaş, Özgür Özel'in seçimi kazanamayacağını savunup "Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım." demişti.

Barış Yarkadaş "mesleği" bırakacak mı?

16 Eylül tarihinde TV100'deki programda CHP'nin kurultay sürecine ilişkin açıklama yapan Barış Yarkadaş kendisine yöneltilen "Değişimcliler ile Kılıçdaroğlucular arasında delege dengesi yüzde kaça kaç?" sorusuna şu yanıtı vermişti.. "Partide, değişimci olarak kendini ifade eden grubun 350-400 arasında oy alabileceğini düşünüyorlar. Bu CHP için normaldir."

Yarkadaş, "Bir sürpriz olur mu?" sorusuna ise, "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım. Vallahi mesleği bırakırım" ifadeleriyle iddialı bir yanıt vermişti.



KEMAL'İNİN PEŞİNDEN GİTTİ, SALYA SÜMÜK AĞLADI
Yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li "Gazeteci" Barış Yarkadaş canlı yayında mesleği bıraktığını açıkladı. Yarkadaş açıklamasının ardından gözyaşlarını tutamayarak salya sümük ağladı.

"Eşek gibi anırmadı"



"ÇALIŞMAYA DEVAM EDEBİLİRİM"
Yarkadaş açıklamasının devamında, "Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye'nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Aktif gazeteci olarak olmasam da siyaset yorumcusu olarak çalışmama devam edebilirim. Şuan itibariyle kamuoyuna sözünü tutuyorum" ifadelerini kullandı.



GİDERAYAK FONDAŞA FENA SALLADI: EŞEK GİBİ ANIRMADI
Öte yandan Barış Yarkadaş giderayak fondaş Emin Çölaşan'a fena salladı. Yarkadaş, "Bir gazeteci çıktı. AK Parti eğer paradan sıfır atmayı başarırsa ben çıkar eşek gibi anırırım dedi. AK Parti paradan sıfırı attı o gazeteci özür dilemedi. Dün benimle ilgili twet yazan ama adımı yazmadığı için adını anmayacağım, adımı yazsaydı adını anacaktım. Bu arkadaşımız kıvırdı bu sözünü tutmadı Ben kamuoyuna verdiğim sözü tutuyorum. Türkiye'nin merak ettiği soruya yanıt veriyorum. Bugün 23.49 itibarıyla sizlerin huzurunda sizlere verdiğim üzere karakterim gereği aktif gazeteciliği bırakıyorum. Bu kararımı bugün Ben eşek gibi anırırım deyip sonra bunu unutturulmam. Biz karakterli insanız" dedi.

Barış Yarkadaş mesleği bırakacak mı? 2 ay önce söyledikleri yeniden gündem oldu
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