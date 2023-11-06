Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı! Kemal Kılıçdaroğlu kendini böyle teselli etti: Moralim gayet iyi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak yeni genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

HDPKK'YA SELAM ÇAKTI

Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği de belli oldu. Öyle ki Özel kurultayda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çaktı. PM listesine SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'nu aldı.

GÖLGE GENEL BAŞKAN!

Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.