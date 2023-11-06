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Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı! Kemal Kılıçdaroğlu kendini böyle teselli etti: Moralim gayet iyi

CHP’de en çok seçim kaybeden lider olarak Türkiye tarihine geçen Kemal Kılıçdaroğlu, genel seçimlerdeki mağlubiyetinin faturasını, koltuğunu Özel’e kaptırarak ödedi. Kurultay’da Özel karşısında oy farkıyla yenilen Kılıdaroğlu, CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş’a konuyla ilgili açıklama yaptı. Moralinin iyi olduğunu söyleyen eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır” diyerek, kendisi gibi PKK sevici Özel’e tebrik mesajı gönderdi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 03:26 Güncelleme 07 Kasım 2023, 04:41
Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı! Kemal Kılıçdaroğlu kendini böyle teselli etti: Moralim gayet iyi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde dananın kuyruğu koptu. Binbir kavga, dövüş ve 'değişim' tartışmalarının gölgesinde yeni genel başkan belli oldu.

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Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak yeni genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

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HDPKK'YA SELAM ÇAKTI
Yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürüyen Özgür Özel'in "Değişim" diyerek yola çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu ile benzer politikaları güdeceği de belli oldu. Öyle ki Özel kurultayda terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya selam çaktı. PM listesine SİHA düşmanı Sezgin Tanrıkulu'nu aldı.

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GÖLGE GENEL BAŞKAN!
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.

KAZANDIĞI SEÇİM YOK
Yaşananların ardından ilk kez açıklama yapan eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Moralim iyi" dedi. CHP'de en çok seçim kaybeden lider olarak Türkiye tarihine geçen Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş'a, "Çeşitli tartışmaların olması doğaldır ancak bunlar artık geride kalmıştır." diyerek Özel'e başarı diledi.

KENDİNİ TESELLİ ETTİ: MORALİM GAYET İYİ

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Moralim gayet iyi… Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gün boyunca ziyarete gelen dostlarımız ve partililerimizle görüştük, süreci değerlendirdik. Türkiye'de demokrasinin işlediği tek kurum CHP'dir. Tüm kurumların CHP'deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve yeni seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum."

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