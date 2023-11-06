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CHP bölünüyor mu? Oğuz Kaan Salıcı yeterli oyu aldı ama PM listesine giremedi: 10 Aralık Hareketi'nde yeni parti sinyali

CHP'de kurultay geçti ama kaos hala dinmedi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu hegemonyasının sona erdiği partide yeni genel başkan Özgür Özel'in A Takımı belli oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM için yeterli oy sayısına ulaştı ancak kadın kotasından dolayı PM listesine seçilemedi. CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç ise Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine "10 Aralık hareketi" tasfiye edildi. Artık partide etkin değiller" dedi. PM'ye giremeyen Oğuz Kaan Salıcı'nın ise farklı bir şekilde aksiyon alacağı, parti içi muhalefet yapıp ayrı bir hareket oluşturacağı ya da yeni parti kuracağı söyleniyor.. Bu durum "CHP bölünüyor" söylentilerini kuvvetlendirdi.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme 06 Kasım 2023, 17:33
CHP bölünüyor mu? Oğuz Kaan Salıcı yeterli oyu aldı ama PM listesine giremedi: 10 Aralık Hareketi’nde yeni parti sinyali
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti. Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel kazandı.

Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.



EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.

"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.



CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU: ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİ DELİNDİ
Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

Genel başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde yer almayan 8 isim, 60 kişilik PM listesine girmeyi başardı.

O isimler şöyle:

Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut ve Koza Yardımcı

Özellikle Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.



OĞUZ KAAN SALICI GİREMEDİ
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise PM için yeterli oy sayısına ulaştı ancak kadın kotasından dolayı PM listesine seçilemedi.

10 ARALIK HAREKETİ TASFİYE EDİLDİ
CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, Oğuz Kaan Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sevinç, "CHP Kurultayıyla, yaklaşık 10 yıldır partide etkin olan "10 Aralık hareketi" de tasfiye edildi. İstanbul eski il Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı artık partide etkin değiller. Salıcı Kılıçdaroğlu döneminde Örgütlerden sorunlu GB yardımcısıydı" değerlendirmesini yaptı.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin bölüneceği söylentileri ortaya çıktı.

CHP BÖLÜNÜYOR MU? YA AYRI HAREKET YA YENİ PARTİ
CHP'deki 10 Aralık Hareketi'nin lideri Oğuz Kaan Salıcı'nın PM'ye girememesi üzerine farklı bir şekilde aksiyon alacağı, parti içi muhalefet yapıp ayrı bir hareket oluşturacağı söyleniyor.

Salıcı'nın yeni parti kurup siyasi hayatına devam edeceği ise bir başka iddia.

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