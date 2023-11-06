CHP bölünüyor mu? Oğuz Kaan Salıcı yeterli oyu aldı ama PM listesine giremedi: 10 Aralık Hareketi’nde yeni parti sinyali

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) binbir kavga, dövüş, kaos ve entrikanın gölgesinde kurultaya gitti. Ankara'daki genel başkanlık seçimlerini Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel
kazandı.
Özel ikinci tur seçimlerinde oyların 812'sini alarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy alarak 13 yıl sonra koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim"
olarak geçti.
EMANETÇİ BAŞKAN
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'değişim' diyerek ortaya çıkmış, ilerleyen süreçte de Özgür Özel'i destekleyeceğini açık açık ilan etmişti. Özel ise "İmamoğlu ile ortak hayallerimiz var" demişti. Bu durum 'tavşan aday' formülünü tescillerken Özgür Özel için 'emanetçi başkan'; Ekrem İmamoğlu için ise 'Gölge genel başkan' yorumlarını da beraberinde getirdi.
"LİDER BENİM ÖZGÜR" POZU
Son olarak Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "Lider benim, seni ben seçtirdim" mesajı geldi.
CHP'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU: ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİ DELİNDİ
Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.
Genel başkan Özgür Özel'in anahtar listesinde yer almayan 8 isim, 60 kişilik PM listesine girmeyi başardı.
O isimler şöyle:
Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer, Aylin Nazlıaka, Saniye Barut ve Koza Yardımcı
Özellikle Müslim Sarı, Orhan Sarıbal ve Aylin Nazlıaka, Kılıçdaroğlu'na yakınlıklarıyla dikkat çekiyor.