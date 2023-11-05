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Zeytin Dalı Harekât bölgesinde acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özbek için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 19:31 Güncelleme 05 Kasım 2023, 20:42
Zeytin Dalı Harekât bölgesinde acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in şehit olduğunu duyurdu.

MSB acı haberi duyurdu!



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özbek için taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

BAKAN FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan şehit Özbek için taziye mesajı yayımladı. Fidan "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde yaralanmasının akabinde kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize sabır diliyorum." dedi.

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