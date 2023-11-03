Türkiye’nin Gazze’nin yanında olması kana susamışları rahatsız etti! İsrail medyasından 6 Şubat depremi için skandal ifadeler!

Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı her geçen gün artarak devam ediyor.
Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı her geçen gün artarak devam ediyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.
Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.
TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU
Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tüm teknik ve askeri imkanlarıyla seferber oldu. Uçaklar peşi sıra havalandı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere 213 ton insani yardım gönderildi.
"EY İSRAİL, BATI'NIN SANA BORCU ÇOK AMA TÜRKİYE'NİN SANA BORCU YOK"
Başkan Erdoğan her platformda hakkı haykırdı, "Tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Buradan sesleniyorum; Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok" şeklinde konuştu. Erdoğan, İsrail'e yapacağı ziyareti de iptal ettiğini duyurdu;
"Ben hayatımda bir kere bu Netenyahu denilen adamın eline sıktım. Nerede? Kendi evimizde, Türkevi'nde İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal, gitmeyeceğiz"
ERDOĞAN'IN BU RESTİ İSRAİL'DE RAHATSIZLIK YARATTI
Başkan Erdoğan'ın Gazze'de yaşananlara sessiz kalmayıp mazlumun yanında olması İsrail'i rahatsız etti.
Kin ve nefretlerini kusan İsrail kanadı, Türkiye'nin en büyük depremi 6 Şubat'ı hedef aldı.
"DEPREMDE YARDIM ETTİK" DEYİP BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
İsrail Kadın İşleri Bakanı May Golan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini hatırlatarak "Depremde halkının çocuklarını kurtarmak için gelen muhteşem ve özverili ordunun kim olduğunu Erdoğan'a hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Katil Netanyahu'nun kabinesinde olduğunu unutan Golan, derin bir akıl tutulması yaşayarak Başkan Erdoğan'ı 'terör destekçisi' olmakla suçladı.
İSRAİL MEDYASINDAN SKANDAL İFADELER
Son skandal ise İsrail medyasından geldi. İsrail medyası, kendilerinden yana tavır almayan Türkiye aleyhine paylaşımlar yaptı. Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, "Bir sonraki depremi bekliyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.
11 ilin etkilendiği, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan küstahça paylaşım, İsrail'in 'katliam ve vahşet' üzerine kurulu devlet politikasının kanıtıydı.
İSRAİL ORDUSU DEPREM ZAMANI HIRSIZLIK YAPMIŞTI
İsrailli Bakan May Golan'ın "Muhteşem ve özverili" dediği İsrail ordusu, Türkiye deprem felaketiyle cebelleşirken yaptığı hırsızlıkla ön plana çıkmıştı.
İsrailli kurtarma ekibi ZAKA'nın komutanı Binbaşı Haim Otmazgin, Antakya Sinagogu'ndan çıkarılan Ester Kitabı parşömenlerini kendileriyle birlikte İsrail'e götürmüştü.
Sonrasında yetkililer devreye girerek, tarihi eseri Türkiye'ye geri getirtmişti.