Türkiye’nin Gazze’nin yanında olması kana susamışları rahatsız etti! İsrail medyasından 6 Şubat depremi için skandal ifadeler!

Katil İsrail 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı her geçen gün artarak devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail , saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

TÜRKİYE GAZZE İÇİN SEFERBER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin'in haklı davası için tek yürek oldu. 81 ilde Filistin'e destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi. Camilerden selalar yükseldi, dualar edildi.