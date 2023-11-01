Gazze için sağlık seferberliği: Türkiye Gazze’ye yardım için devrede

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini söyleyen Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması savaş suçu içeriyor" diye konuştu. SAĞLIK OPERASYONU BAŞLATACAĞIZ Gazze için bir gemi hastanesinin hazır beklediğini ifade eden Koca, " 40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazırlar. 8 Koca Yusuf uçakla küvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada. Hem refah sınır kapısına yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'nda 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık Bakanlıkları ile yakın diyalog içindeyiz. Güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini bekliyoruz. İzin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatacağız" dedi.

KANSER HASTALARININ TEDAVİSİ CİDDİ ORANDA AKSADI

Bombalanan Türk- Filistin Dostluk Hastanesi ile ilgili bilgi veren Koca şunları söyledi: "Türk- Filistin Dostluk Hastanesi 36 bin metrekare kapalı alana sahip 180 yataklı TİKA tarafından yapılıp Filistin'e hediye edilen bir hastaneydi. Hastanede görevlendirilen bir sağlık çalışanımız yok. Bu hastane de İsrail tarafından hedef alındı. Hali hazırda 80 hasta onkolojik tedavi için bu hastanede yatıyor. İlaç tedariki yapılamadığı için kanser hastalarının tedavisi ciddi oranda aksadı. "