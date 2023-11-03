MİT’ten filmleri aratmayan operasyon! Terörist Osman Nuri Ocaklı PKK hücresindeki aşk randevusunda imha edildi

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden MLKP'nin sözde sorumlularından "Yılmaz Behrareş" kod adlı Osman Nuri Ocaklı'yı 12 Haziran 2023'te düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.
KELLESİNE 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULAN TERÖRİST
İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin "Kırmızı" kategorisinde yer alan teröristin başına 10 milyon lira ödül konulmuştu.
AJANLAR KILIK DEĞİŞTİRDİ
Ocaklı'nın yerini belirlemek için harekete geçen MİT terör örgütü PKK'nın sözde kalelerinden Suriye'nin Kobani bölgesine sızdı. Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan MİT Personeli, teröristi takibe başladı
Ancak sürekli kılık ve yer değiştirmesi nedeniyle operasyon için uygun yer ve zaman oluşmadı. Ocaklı'nın örgütün kadın yöneticilerinden H.A. ile yasak aşk yaşadığını belirleyen saha ajanları, bu sefer her ikisini de takibe başladı.
"PEMBE ODA" GÖRÜŞMESİ ELE VERDİ
Hürriyet'in haberine göre örgüt içerisinde ilişkilerinin yasak olması nedeniyle ikilinin gizli buluştuğu belirlendi.
Sevgilisiyle PKK'nın sözde yöneticileri için oluşturduğu güvenli evlerde buluşan Ocaklı'yı, son "pembe oda" görüşmesi ele verdi. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda MİT operasyonel ekibi harekete geçti. Uygun yer ve zamanın oluşmasının ardından MİT, aşk randevusundan çıkan Ocaklı'yı nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Ocaklı'nın hem örgüt içerisinde yasak olmasına rağmen kadın yönetici ile aşk yaşaması hem de alkol tüketiminin tartışma yarattığı öğrenildi.