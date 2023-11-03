MİT’ten filmleri aratmayan operasyon! Terörist Osman Nuri Ocaklı PKK hücresindeki aşk randevusunda imha edildi

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden MLKP'nin sözde sorumlularından " Yılmaz Behrareş " kod adlı Osman Nuri Ocaklı 'yı 12 Haziran 2023'te düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

AJANLAR KILIK DEĞİŞTİRDİ

Ocaklı'nın yerini belirlemek için harekete geçen MİT terör örgütü PKK'nın sözde kalelerinden Suriye'nin Kobani bölgesine sızdı. Yerel kıyafetler giyen ve örgüt üyesi gibi davranan MİT Personeli, teröristi takibe başladı

Ancak sürekli kılık ve yer değiştirmesi nedeniyle operasyon için uygun yer ve zaman oluşmadı. Ocaklı'nın örgütün kadın yöneticilerinden H.A. ile yasak aşk yaşadığını belirleyen saha ajanları, bu sefer her ikisini de takibe başladı.