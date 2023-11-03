Gençlere müjdeler sıralandı! Vergisiz cep telefonu bilgisayar, aylık 10 GB internet...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere yönelik müjdelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bak şunları söyledi:

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz."