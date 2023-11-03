İBB’ye bağlı İstanbul İtfaiyesi’nde kamera tacizi skandalı! Otel ve evlerin yatak odalarını dikizlediler!

İBB 'nin İtfaiye biriminde görevli üç personel, cadde ve sokaklarda ilk yardım amacıyla şehrin dört bir yanının anlık olarak izlenebildiği İBB'ye ait kameralarla İstanbul'u gözetledi.

Yapılan denetimde şehrin dört bir yanını anlık olarak izleyebilecekleri İBB'ye ait kameralara direkt erişimi olan personellerin, kameralara acil durum, yangın, trafik denetimi gibi amacı olmayan zamanlarda erişim sağladıkları belirlendi.

Erişim sonrası kameraların bazı özelliklerini kullanan birden çok personelin ışığı yanan ikamet yerlerini gözlemlediği, kamera görüntülerindeki görüntüleri anlık olarak kayıt ettikleri ve kurum bilgisayarında depoladıkları tespit edildi.

ZOOM YAPIP İZLEDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, Müfettişlerin incelemesi sonrası hazırlanan raporda görüntülerin, İstanbul'un 24 farklı ilçesindeki kameralarla çekilmiş olduğu, Taksim ve Ataşehir'de tanınmış bazı otel ve mekanların içerisinin zoom yapılarak gecenin geç vakitlerinde çekilen görüntüler olduğu, yine görüntülerde bazı ilçelerdeki site içerisindeki binalarda ikamet eden vatandaşlara ait olduğu ifade edildi.