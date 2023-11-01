HDP'li Hüda Kaya "Kobani" soruşturmasında gözaltına alındı!

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı.

HÜDA KAYA GÖZALTINA ALINDI

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Hüda Kaya, tutuklama talebiyle nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğine sevk edildi.