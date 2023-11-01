CHP’de 38. Olağan Kurultayı öncesi nabız yükseldi! Oğuz Kaan Salıcı’dan değişimci Özgür Özel’e yaylım ateşi: Sanki oy oranımız yükselecek mi?

28 Mayıs'taki hezimet sonrası Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü günler geçiriyor.
28 Mayıs'taki hezimet sonrası Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü günler geçiriyor.
6 okta sular bir türlü durulmazken; Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'in sürdürdüğü 'değişim' tartışmalarının gölgesinde hafta sonu gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultayı öncesi nabızlar şimdiden yükselmeye başladı.
KILIÇDAROĞLU KAÇAMAK YANITLARLA DEVAM EDİYOR
Öte yandan yerel seçimler öncesi CHP'de delege kaosu yaşanırken çok sayıda ilde yapılan delege seçimlerinde sandalyeler havada uçuştu. Diğer yandan Kılıçdaroğlu ısrarla adaylığı açıklamazken "Beni aday gösterirlerse aday olurum" gibi kaçamak bir yanıtla kariyerini sürdürmeye devam ediyor.
HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E...
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gizli görüşme yaptığı DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı vermişti.
Kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'değişim' çıkışıyla hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e 'Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım' mesajı vermesi partideki iç savaşın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.
CHP'DE HAFTA SONU GENEL BAŞKAN SEÇİLECEK
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tarihi Parti Meclisi (PM) toplantısında 4-5 Kasım olarak belirlendi.
CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi olan Özgür Özel'i hedef aldı.
"DEĞİŞİMİN ALTINI DOLDURAMADILAR"
Değişim diyorlar ama başka bir yol önermiyorlar. Değişimin altını dolduramıyorlar. Danışmanları kaldıracağız diyorlar. Mesele kişiselleşiyor. 28 Mayıs akşamı terimiz daha soğumamış, 29 Mayıs değişim videosu yayınladılar. Bu video bir gecede hazırlanmadı. Burada bir terslik var.
ÖZEL'İN TAVRI DEĞİŞTİ
Diğer partilerdeki kişilerin CHP listelerinden seçime girmesini ballandıra ballandıra anlatıp, seçim sonrası "Partiye mi zarar verseydim?" deyip çekilemezsiniz.
ÖZEL SEÇİLSE SANKİ OYUMUZ MU YÜKSELECEK?
Özgür Özel gelse sanki oy oranımız yükselecek mi? Ben toplumdan bunu almıyorum. Duygusal kopuş var diyerek seçmenden oy isteyemezsiniz.