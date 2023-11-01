CHP’de 38. Olağan Kurultayı öncesi nabız yükseldi! Oğuz Kaan Salıcı’dan değişimci Özgür Özel’e yaylım ateşi: Sanki oy oranımız yükselecek mi?

HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E...

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gizli görüşme yaptığı DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı vermişti.

Kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'değişim' çıkışıyla hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e 'Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım' mesajı vermesi partideki iç savaşın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.