Emine Erdoğan BM Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun ilk resmi toplantısına başkanlık yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, yüz yüze ilk resmi toplantılarının gerçekleştirdi.
Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başkanlık etti.
Emine Erdoğan, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan üyelerle yol haritasını belirlediklerini belirterek, "Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısını, bugün İstanbul'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Eylül ayında New York'ta, öncesinde de çevrim içi tanışma toplantısında, beklentileri, öneri ve görüşleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Bugün başkanlık ettiğim ilk resmi toplantımızda, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan değerli kurul üyelerimizle yol haritamızı belirledik. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bu hedefle bir kez daha Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, çözüm için harekete geçme kararlılığını vurgulayan kurul üyelerine teşekkür eden Erdoğan, toplantının Türkiye ve dünya adına hayırlara vesile olmasını diledi.
Paylaşımda, toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.
Öte yandan Vahdetin Köşkü'ndeki toplantı sonrasında kurul üyeleri görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Toplantının şahsen katıldıkları ilk buluşma olduğunu belirten Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder, "Çok güzel bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk ve şunu biliyorum ki masada çok fazla yetkinlik var." ifadelerini kullandı.
Toplantıda, önümüzdeki aylarda neler yapabilecekleri hakkında görüşmelerde bulunduklarını aktaran Ryder, sıfır atık konusundaki örnek girişim ve deneyimleri öne çıkarmak istediklerini belirtti.
Bu yıl içinde yapacakları çalışmalarla 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü'nde sıfır atık mesajını büyüteceklerini anlatan Ryder, şöyle devam etti:
"Bugün güzel işler çıkardık. Çok verimli bir toplantı geçirdik. Kurulun masasında dünyanın her yerinden alanında uzman ve sıfır atık konusuna kendisini adamış kişilerin bulunmasının yanı sıra Emine Erdoğan'ın liderliğine de sahibiz. Türkiye, ulusal sıfır atık hareketini BM düzeyine taşıdı ve Emine Erdoğan bu kurula başkanlık yapıyor. Türkiye'ye ve Emine Erdoğan'a, liderliği ve bizi bir araya getirdiği için müteşekkiriz. Bugün İstanbul'da olmaktan çok memnunuz."
"dünyamızın devamlılığını görmek isteyen herkese ilham veriyor"
Türkiye'nin bu toplantıya ev sahipliği yaparak kendilerini misafir etmesinin ve Emine Erdoğan'ın liderliğinin kendisi için bir onur olduğunu dile getiren Surinam Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi'nin eşi Melissa Santokhi-Seenacherry, "Emine Erdoğan'ın yaptıkları gerçekten ilham verici. Onun liderliğini görüyorum, yaptığı tüm işlerle fark yaratıyor. Emine Erdoğan, bir kadın lider olarak oldukça etkili. Onun yaptıkları hem lider eşlerine hem de dünyamızın, çevremizin devamlılığını görmek isteyen herkese ilham veriyor." dedi.