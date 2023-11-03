Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi için Astana’da! Peş peşe temaslar: Caparov, Orban, Aliyev...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde; Karabağ zaferi ile bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaşmış olduk. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi mühimdir. Türk dünyası olarak Azerbaycan'a olan desteğimizi sürdürmeliyiz. Kültür ve medeniyetimiz bizlere mazlumun elinden tutmayı tavsiye eder. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir! Önceliğimiz ateşkesin süratle tesis edilmesi





Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı. Liderler aile fotoğrafı verdi.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında iki görüşmeler gerçekleştirdi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul eden Erdoğan, son olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİLİ GÖRÜŞMELER

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

CAPAROV İLE TEMAS: YAHŞİYİM

Karşılama esnasında Başkan Erdoğan'ın 'nasılsın' sorusuna cevap veren Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov 'yahşiyim' yanıtını verdi. Caparov'un yanıtına karşılık Başkan Erdoğan da 'bende yahşiyim' dedi.

ORBAN'I KABUL ETTİ

Temaslarına devam eden Başkan Erdoğan daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Kabulde Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail-Filistin çatışmalarının son durumu ele alındı.Başkan Erdoğan kabulde, uluslararası toplumun Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için etkin adımlar atmasının zorunlu olduğunu ve Türkiye'nin barışçıl çabalarının sürdüğünü ifade etti.



Erdoğan, küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti.







ASTANA'DA 'GARDAŞ' DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Devlet Başkanları Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmaları ele alındı.

BAŞKENTİ KUDÜS OLAN 'BAĞIMSIZ FİLİSTİN' VURGUSU

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi.