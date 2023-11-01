CHP lideri Kılıçdaroğlu yine güldürdü! Değişim sözleri sosyal medyada gündem oldu

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'deki 'değişim' savaşının fitili ateşlenmişti. Baba-oğlu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında koltuk savaşı büyük bir kaos ve entrikaya sahne olmuştu.
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP'deki 'değişim' savaşının fitili ateşlenmişti. Baba-oğlu olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında koltuk savaşı büyük bir kaos ve entrikaya sahne olmuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaparken Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu.
Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.
6 okta sular bir türlü durulmazken; Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı tavşan adayı Özgür Özel'in sürdürdüğü 'değişim' tartışmalarının gölgesinde hafta sonu yapılacak olan kurultaya sayılı günler kaldı.
Kongre sürecinde İstanbul'u Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun "Tavşan" adayı Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik kazandı. Genel Merkezin desteklediği Ümit Erkol Ankara'da, Şenol Aslanoğlu da İzmir'de il başkanı olarak seçildi.
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.
DEĞİŞİM YAPACAĞIM
Koltuk savaşını devam ettiren Kılıçdaroğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun değişim ifadesiyle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.
YSK'nın seçimlerin ikinci tura kaldığını açıklamasının ardından videolu bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, masaya vurarak şunları söylemişti:
"Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bur-da-yım!"
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de esprili paylaşımlarda yer edindi.
İşte o paylaşımlardan bazıları: