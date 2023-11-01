ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’ye geliyor!

ABD VE BATI SOYKIRIMA DESTEK VERİYOR İşgalci İsrail'in katliamına en büyük destek ise ABD ve Batı'dan geldi.

Abluka altına aldığı Gazze'de fosfor bombası kullanan siyonistler bölgeye su gıda ve ilaç girişini kısıtladı. Camilerden kiliselere mülteci kapmlarına ve hastanelere kadar birçok nokta hedef alınarak insanlık suçu işlendi.

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana soykırım suçuna imza atıyor.

5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken , 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

İsrail suç işlemeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'e en büyük desteği veren ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye 'ye gelecek...

SKANDALA İMZA ATIMIŞTI: "BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile samimi pozlar verirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak Gazze'de işlenen suça ortak olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: İNSAN OLARAK YAKLAŞACAKSIN

Başkan Erdoğan 13 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a tepki göstermişti.