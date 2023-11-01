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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor!

Son dakika haberleri... İşgalci İsrail Gazze'de soykırıma imza atıyor. İsrail'in soykırımına ABD açık destek verirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 20:04 Güncelleme 01 Kasım 2023, 20:36
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye’ye geliyor!

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana soykırım suçuna imza atıyor.

Abluka altına aldığı Gazze'de fosfor bombası kullanan siyonistler bölgeye su gıda ve ilaç girişini kısıtladı. Camilerden kiliselere mülteci kapmlarına ve hastanelere kadar birçok nokta hedef alınarak insanlık suçu işlendi.

ABD VE BATI SOYKIRIMA DESTEK VERİYOR
İşgalci İsrail'in katliamına en büyük destek ise ABD ve Batı'dan geldi.

İsrail suç işlemeye devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İsrail'e en büyük desteği veren ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye gelecek...

5 KASIM'DA TÜRKİYE'DE
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

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SKANDALA İMZA ATIMIŞTI: "BİR YAHUDİ OLARAK BURADAYIM"
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yaptığı ziyarette Netanyahu ile samimi pozlar verirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanarak Gazze'de işlenen suça ortak olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: İNSAN OLARAK YAKLAŞACAKSIN
Başkan Erdoğan 13 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu'nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a tepki göstermişti.

NATO'da beraber oldukları Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesinin barışa, sükunete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamadığını belirten Erdoğan şunları söylemişti:

"Şimdi çok daha önemlisi Amerika'nın Dışişleri Bakanı, benim Dışişleri Bakanımla görüşme yapıyor. 'İsrail'e, Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum.' diyor. Bu nasıl bir politikacı? Bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman sana karşındakiler de şunu söylerse, 'Ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum.' derse ne diyeceksin? Bak biz 'Yahudi, öbür tarafta Türk, öbür tarafta şu, bu.' demiyoruz. Ya karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın. Ya o çocukların halini görmüyor musun? O şehit edilen yavruların halini görmüyor musun? Annelerinin, babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Ne diyor? Düşünün, 'Ben seninle Dışişleri Bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi olarak konuşuyorum.' diyor. Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail Büyükelçiliklerini şu anda her türlü korumanın altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz ülkemizdeki büyükelçilikleri hep 'Bizim güvencemiz altında olması gerekir.' diyerek güvence altında tuttuk."

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