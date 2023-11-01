Hamas işgalci İsrail tanklarını böyle imha etti

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir soykırıma imza atıyor. Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk dinlemeden katletti.

Geçtiğimiz hafta sonu Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail Filistinli Müslümanların büyük bir direnişiyle karşılaştı.

Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.