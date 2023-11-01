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Hamas işgalci İsrail tanklarını böyle imha etti

İsrail işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım suçu işlerken bir yandan da El-Kassam Tugayları büyük bir direniş örneği sergiliyor. Gazze’nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde 2 İsrail tankın 3 "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildi. İşte o görüntüler...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 23:02 Güncelleme 01 Kasım 2023, 23:19
Hamas işgalci İsrail tanklarını böyle imha etti

Siyonist İsrail işgal ettiği Filistin topraklarında büyük bir soykırıma imza atıyor. Gazze'de elektiriği, suyu interneti, gıda ve ilaç girişini kesen İsrail camileri, okullları, hastaneleri, kiliseleri ve mülteci kamplarını hedef alarak kadın çocuk dinlemeden katletti.

Geçtiğimiz hafta sonu Gazze'nin dünya ile bağını keserek hem havadan hem de karadan bombalama yapan katil İsrail Filistinli Müslümanların büyük bir direnişiyle karşılaştı.

Karadan Gazze'ye girmek isteyen işgalciler İzzeddin El-Kassam Tugaylarının büyük direnişiyle karşılaştı.

EL-KASSAM GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI: İŞGAL TANKLARI BÖYLE AVLANDI
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini açıkladı.

Hamas İsrail tanklarını vurduğu anları yayınladı!

YASİN-105'LE AVLADILAR
Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği bildirildi.

HAVADAN İMHA
Öte yandan El-Kassam Tugaylarının Gazze'nin Beyt Hanun kentinde işgalci İsrail askerlerine yönelik drone ile yaptığı saldırıda paylaşıldı.

Hamas katil İsrail askerlerini drone ile bombaladı!

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