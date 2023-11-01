Değişimcilerde korku dağları! Kılıçdaroğlu’nun Alevi üye potansiyelini gören Özgür Özel mevzuyu Atatürk’e bağladı: ’Asker delege’ endişesi





KURULTAYA GÜNLER KALA SAVAŞ BEL ALTINA DÜŞTÜ

Kurultaya günler kala savaşı bel altına düşüren Özgür Özel, daha önce birlikte yol yürümekten onur duyduğu, cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman göz yaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu bu kez yerden yere vurdu. Özel, "Parti özellikle birkaç yıldır kötü yönetiliyor. Ben yönettiğim kurumları en iyi, en şeffaf, en hesap verebilir, en ölçme değerlendirmeye dayalı hale getirdim. Göreceksiniz CHP'yi de Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirip Türkiye Cumhuriyeti'ni bu arkadaşlar yönetebilir dedirteceğim" dedi.



"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBETME ENDİŞESİ SEÇMENDE VAR"

"Kılıçdaroğlu kazanırsa ve yerel seçimlere onun genel başkanlığında gidilirse CHP'nin elinde olan büyükşehirler kaybedilir mi?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Böyle endişeler var. Ben bütün büyükşehirler kaybedilir demem kaybedilmesin diye elimden geleni yaparım. Ben 249 aday tanıtmış biri olarak bu seçimlerde de çağırıldığım her yere gider, koşarım ve partim için çalışırım" şeklinde konuştu.