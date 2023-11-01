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Değişimcilerde korku dağları! Kılıçdaroğlu'nun Alevi üye potansiyelini gören Özgür Özel mevzuyu Atatürk'e bağladı: 'Asker delege' endişesi

CHP adım adım kurultaya giderken Kemal Kılıçdaroğlu'nun delege potansiyeli ve Alevi oyları üzerindeki etkisi 'değişim' ekibini ürkütüyor. Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel 'asker' delege söylemine sığındı, "Kemal Bey'in şu kadar asker delegesi var diyorlar. CHP'de hepimiz askeriz, Mustafa Kemal'in askeriyiz. Başka kimsenin askeri değiliz" sözleriyle mevzuyu Atatürk'e bağladı. Savaşı bel altına düşüren Özel, yıllardır birlikte yol yürüdüğü Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Parti özellikle birkaç yıldır kötü yönetiliyor" ifadelerini kullandı. "Seçmeden büyükşehirleri kaybetme endişesi var" diyen Özel, kurultayda genel başkan seçilmezse ne yapacağını da açıkladı.

Özel haber Özel haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 19:53 Güncelleme 01 Kasım 2023, 20:29
Değişimcilerde korku dağları! Kılıçdaroğlu’nun Alevi üye potansiyelini gören Özgür Özel mevzuyu Atatürk’e bağladı: ’Asker delege’ endişesi
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kavga, dövüş ve kaosa şahitlik ediyor. Olaylı kongrele sürecini atlatan 6 okta gözler kurultaya çevrildi.

"BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.
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İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ
Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.

İMZA KRİZİ! BİR TEK İMAMOĞLU VERMEDİ
CHP'de 10 büyükşehir belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde imza verirken imza vermeyen tek ismin Ekrem İmamoğlu olduğu öğrenildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak krizi doğruladı, "CHP'de demokrasi var, delegeler özgürdür. Ekrem Bey'in kendi takdiridir" dedi.



'TAVŞAN'I 'DELEGE' KORKUSU SARDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken hafta sonu yapılacak büyük kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'asker' delegeleri endişesi sardı.

'Tavşan' adayda korku dağları!



Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun elinde önemli bir alevi delege potansiyeli var.

Bu durumun kurultayda Kılıçdaroğlu'na büyük avantaj sağlayacağını bilen Özgür Özel, "En çok üzüldüğüm konu asker delege kelimesi. Kemal Bey'in şu kadar asker delegesi var diyorlar. CHP'de hepimiz askeriz, Mustafa Kemal'in askeriyiz. Başka kimsenin askeri değiliz. Delegenin şahdamarında ülke ve Atatürk sevdası atar" ifadelerini kullandı.



KURULTAYA GÜNLER KALA SAVAŞ BEL ALTINA DÜŞTÜ
Kurultaya günler kala savaşı bel altına düşüren Özgür Özel, daha önce birlikte yol yürümekten onur duyduğu, cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman göz yaşı döktüğü Kılıçdaroğlu'nu bu kez yerden yere vurdu. Özel, "Parti özellikle birkaç yıldır kötü yönetiliyor. Ben yönettiğim kurumları en iyi, en şeffaf, en hesap verebilir, en ölçme değerlendirmeye dayalı hale getirdim. Göreceksiniz CHP'yi de Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu haline getirip Türkiye Cumhuriyeti'ni bu arkadaşlar yönetebilir dedirteceğim" dedi.

"BÜYÜKŞEHİRLERİ KAYBETME ENDİŞESİ SEÇMENDE VAR"
"Kılıçdaroğlu kazanırsa ve yerel seçimlere onun genel başkanlığında gidilirse CHP'nin elinde olan büyükşehirler kaybedilir mi?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Böyle endişeler var. Ben bütün büyükşehirler kaybedilir demem kaybedilmesin diye elimden geleni yaparım. Ben 249 aday tanıtmış biri olarak bu seçimlerde de çağırıldığım her yere gider, koşarım ve partim için çalışırım" şeklinde konuştu.



Özel şöyle konuştu;

"SEÇMEN CHP'YE KÜSTÜ"
Seçimi kazanırsam bir umut dalgasının üzerine partiyi bindirip çok büyük başarı elde edeceğimi düşünüyorum. Ben seçimi kaybedersem partim benden hangi alanda yararlanmak isterse bir nefer olarak çalışırım. Ben bizim seçmenin bize küstüğünü gördüm.

KURULTAYI KAYBEDERSE NE YAPACAK?
4 Kasım'da seçilirsem milletvekili olduğun için grup başkanı ve genel başkan olarak devam edeceğim. Kılıçdaroğlu seçilirse yeni grup başkanı seçsin diye görevi bırakacağım.

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