Değişimcilerde korku dağları! Kılıçdaroğlu’nun Alevi üye potansiyelini gören Özgür Özel mevzuyu Atatürk’e bağladı: ’Asker delege’ endişesi

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kavga, dövüş ve kaosa şahitlik ediyor. Olaylı kongrele sürecini atlatan 6 okta gözler kurultaya çevrildi.
"BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu
ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.
İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ
Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.
İMZA KRİZİ! BİR TEK İMAMOĞLU VERMEDİ
CHP'de 10 büyükşehir belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde imza verirken imza vermeyen tek ismin Ekrem İmamoğlu olduğu öğrenildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak krizi doğruladı, "CHP'de demokrasi var, delegeler özgürdür. Ekrem Bey'in kendi takdiridir" dedi.
'TAVŞAN'I 'DELEGE' KORKUSU SARDI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken hafta sonu yapılacak büyük kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'asker' delegeleri endişesi sardı.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu'nun elinde önemli bir alevi delege potansiyeli var.
Bu durumun kurultayda Kılıçdaroğlu'na büyük avantaj sağlayacağını bilen Özgür Özel, "En çok üzüldüğüm konu asker delege kelimesi. Kemal Bey'in şu kadar asker delegesi var diyorlar. CHP'de hepimiz askeriz, Mustafa Kemal'in askeriyiz. Başka kimsenin askeri değiliz. Delegenin şahdamarında ülke ve Atatürk sevdası atar" ifadelerini kullandı.