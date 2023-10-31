TCG Anadolu İstanbul’da ziyarete açılacak: Tarih belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek. #TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/F6ia0w0TN6

BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'A 'ÇİMARİVA' SELAMI Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi. "100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu 'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı. Gemiler, Vahdettin Köşkü'nden töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.



* Çimariva; personelin gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yanyana dizilmesidir. Personelin aynı hizada nizami olarak durabilmesi için fiziki olarak aynı yapıda seçilmesi ve aynı tip giyinmesi gerekmektedir.

Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.





Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik etti.