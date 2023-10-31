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TCG Anadolu İstanbul'da ziyarete açılacak: Tarih belli oldu!

Son dakika haberi! TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı yurtta ve cihanda coşkuyla kutlandı. Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidi için İstanbul Boğazı'ndan TCG Anadolu öncülüğünde geçiş yaptı. Gemiler Başkan Erdoğan ve komuta kademesine 'çimariva' selamı verdi.

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Giriş Tarihi 31 Ekim 2023, 09:25 Güncelleme 31 Ekim 2023, 09:30
TCG Anadolu İstanbul’da ziyarete açılacak: Tarih belli oldu!

TCG Anadolu gemisi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da halkın ziyaretine açılacak.


HANGİ GÜNLER ZİYARETE AÇIK?




Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'A 'ÇİMARİVA' SELAMI
Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi. Geçit, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu komutasında gerçekleştirildi.

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçitte, TCG Anadolu'nun rehberliğinde fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltılar katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine henüz girmeyen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul, Pirireis denizaltısı ve Derya gemisi de geçit töreninde yer aldı.

Gemiler, Vahdettin Köşkü'nden töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çimariva selamında bulundu.


* Çimariva; personelin gemi boyunca düzenli bir şekilde selamlama için yanyana dizilmesidir. Personelin aynı hizada nizami olarak durabilmesi için fiziki olarak aynı yapıda seçilmesi ve aynı tip giyinmesi gerekmektedir.

Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik etti.

101 PARE TOP ATIŞI
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti.



1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı.

İstanbul Boğazı'nda 101 pare top atışı yapıldı!



"ŞANLA, ŞEREFLE, SEVİNÇLE"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asırlık gövde gösterisi sonrası sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu çarpıcı bir paylaşım geldi.

Erdoğan, "Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı" dedi.



İSTANBUL'DA 'RESMİGEÇİT' HEYECANI
İstanbul Boğazı'nda, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen tarihin en büyük resmigeçidini vatandaşlar heyecanla izledi.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla milli üretim TCG Anadolu'nun rehberlik ettiği 100 savaş gemisinin yanı sıra jet ve helikopterlerle gerçekleştirilen resmigeçit, Boğaz'ın her iki yakasına gelen binlerce vatandaş tarafından takip edildi.

Resmigeçitte Sarayburnu'ndan hareket eden gemilere, jetler ve helikopterler Boğaz semalarında uçuş yaparak eşlik etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edilen resmigeçide vatandaşlar, alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak destek verdi. Aileleriyle birlikte geçişi izlemeye gelen çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.

Resmigeçidi vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almayı da ihmal etmedi. Yaklaşık iki saat süren resmigeçit, gün batımıyla birlikte unutulmaz görüntülere sahne oldu. Resmigeçit, Boğaz'ın yanı sıra İstanbul'un farklı noktalarına kurulan seyir alanlarından da izlendi.

TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğana çimariva selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti

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