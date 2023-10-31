MİT’ten nokta operasyon! PKK/KCK’’nın Hüseyin Piran kod adlı sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi

HÜSEYİN PİRAN KOD CAHİT AKTAY KİMDİR?
Hüseyin Piran kod Cahit Aktay, PKK/KCK kırsal kadrolarına 2008 yılında katıldı. 2009-2012 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesinde bulundu.
2012-2015 yılları arasında Kato/Jirka bölgesine geçerek örgütsel faaliyetlere katıldı. 2015 yılında Kato alanında örgütün lojistik sorumlusu olarak görevlendirildi. 2016 yılı içerisinde Kato Hareketli Birlik komutanı olarak Şırnak/Beytüşşebap'ta askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşeme emrini vererek 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eylemi planladı.
2018 yılında Irak/Mahmur'da Birlik komutanlığına yükseldi. En son 2019 yılı itibariyle K.Irak/Metina alanında örgütün maliye ve lojistik sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer almaktaydı.
TERÖRİST MUHAMMED AZO ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT geçtiğimiz günlerde de terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu "Şibli Derik" kod adlı Muhammed Azo'yu etkisiz hale getirdi.
GEÇEN YIL YARALI KURTULDU
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Muhammed Azo, geçen yıl MİT tarafından hedef alındı ancak operasyondan yaralı kurtuldu.
Tedavi edilmek üzere terör örgütü PKK/YPG tarafından yurt dışına gönderildiği belirlenen terörist Azo'nun, Suriye'nin kuzeyindeki Derik'e döndüğünün belirlenmesi üzerine harekete geçildi.
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Derik tugay sorumlusu terörist Azo'yu, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdi.
ABD ASKERLERİ İLE SAMİMİ POZLARI VAR
Terörist Muhammed Azo, Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na 2 Şubat 2022'de düzenlenen ve terhisine 20 gün kala er Tarık Tarcan'ın şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı saldırının faili olduğu gerekçesiyle aranıyordu.
Muhammed Azo'nun terör örgütü içinde sözde tugay sorumlusu olarak görev yaparken 7 Eylül 2022'de Suriye'nin kuzeyindeki Derik'te, 250 PYD/YPG'li teröristin ABD ile katıldığı ortak tatbikatın koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığı, ABD askerleri ile samimi pozlar verdiği de belirlenmişti.