MİT’ten nokta operasyon! PKK/KCK’’nın Hüseyin Piran kod adlı sözde Metina lojistik sorumlusu Cahit Aktay etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK Metina Lojistik ve Maliye Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hüseyin Piran kodu beraberindeki örgüt mensupları ile etkisiz hale getirdi. MİT, Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay'ın Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki güvenlik güçlerimize karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi.

Cahit Aktay, 2016 yılında Şırnak/Beytüşşebap bölgesinde askeri geçişin yapıldığı yere mayın döşediği ve bu mayınların patlamasıyla 3 asker ve 2 korucunun şehit edildiği eyleme katılmıştı. MİT, bunun üzerine Hüseyin Piran kod Cahit Aktay'ı öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil etti. Cahit Aktay güvenlik güçlerince yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için örgüt üst yönetimi tarafından özel olarak görevlendirilmişti. Ayrıca, Hüseyin Piran Kod Cahit Aktay terörden arananlar listesinde "Turuncu Kategoride" yer almaktaydı.