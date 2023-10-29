İstanbul Boğazı'nda yapılan özel etkinlikte ise Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gökyüzünden Cumhuriyet'i selamladı.

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Pilotlar, İstanbul Boğazı semalarındaki gösterilerinde gökyüzüne "ay ve yıldız" çizdi, ardından "100" yazdı.



Yaklaşık 40 dakika süren gösteriye bazı vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik ederken bazıları da bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.





Pilotların, jetlerle yaptıkları akrobasi hareketleri, İstanbul'un "incisi" Boğaz'da, unutulmaz görüntü oluşturdu.





İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Vahdettin Köşkü'nden takip etti. Gemiler Başkan Erdoğan ve komuta kademesine 'çimariva' selamı verdi.

DONANMA TARİHİNİN EN BÜYÜK GEÇİT TÖRENİ

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.

Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenildi.





Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti.

Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik etti.







101 PARE TOP ATIŞI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik etti. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapıldı.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asırlık gövde gösterisi sonrası sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu çarpıcı bir paylaşım geldi.

Erdoğan, "Şanla, şerefle, sevinçle Türkiye Yüzyılı" dedi.