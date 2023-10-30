Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi!

EKONOMİK KAZANÇ 2 MİLYAR 639 MİLYON AVRO'NUN ÜSTÜNDE OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının 20 yıllık projeksiyondaki karayolu bakım ve işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancının 2 milyar 639 milyon avronun üstünde olacağını söyledi. Uraloğlu, projenin son durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Projemizin ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 6 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamladık. Tünellerin kaplama betonu imalatlarında % 99 ilerleme sağladık, bitirmek üzereyiz. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarında inşaat çalışmalarına devam ediyoruz. Betonarme imalatlarının %97'sini tamamladık. Ayrıca, istasyonların ve servis istasyonlarının ince inşaat işlerinde de %60 ilerleme kaydettik. Hat tünellerinde demiryolu imalatlarını %97 oranında tamamladık. Proje genelinde Elektromekanik işlerde %67 oranında ilerleme sağladık. Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Gayrettepe-Havalimanı Projesi ile ortak kullanılacak olan 120 bin m2 alana sahip, 176 Araç kapasiteli Depo Sahası ve Atölye Binasını tamamlayarak 26 Aralık 2022'de açtık."

Uraloğlu, "İncelemesini yaptığımız hattımızın 24 km uzunluğundaki İstanbul Havalimanı-Kayaşehir kesimini inşallah 2024 yılı mart ayından önce hizmete açma hedefiyle çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esasıyla aralıksız sürdürüyoruz. Projemizin Kayaşehir istasyonuna kadar olan kesimini tamamladığımızda, Başakşehir-Kirazlı Metro Hattı ve Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı ile entegrasyon sağlamış olacağız. Hattın kalan 7,5 kilometrelik kesimi kapsamındaki Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarını da 2024 yılı sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye geneli kentiçi raylı sistem çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 km şehir içi raylı sistem hattının 395,2 kilometresi bakanlığımızca yapılmıştır. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde Bakanlığımızca yapımı devam eden; 9 projede toplam 102,1 km uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır." İSTANBUL'DA HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNDUĞUMUZ METRO HATLARI TOPLAMDA 130,2 KM

Uraloğlu, İstanbul geneli kentiçi raylı sistem çalışmalarıyla ilgili olarak da İstanbul halkına bu zamana kadar 130,2 km lik metro hattının yapılarak, hizmetine sunulduğunu söyledi. Bu hatları da tek tek açıklayan Uraloğlu şöyle konuştu: "Bu Hatlar; Gebze-Halkalı Banliyö Hattı (Marmaray), Levent-Hisarüstü Metro Hattı, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'dır."

55,7 KM OLAN 5 HATTA İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 hatta İstanbul için çalışmaların sürdüğün belirtti. Uraloğlu, bu hatların Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade – Çamlıca Camii -Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, yapımı devam eden projelerin bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükseleceğini ve İstanbul raylı sistem ağının %50'den fazlasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kazandırmış olacağını söyledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN