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CHP'de kurultay öncesi büyük kriz! Mansur Yavaş dahil 9 başkan 'Kılıçdaroğlu' dedi bir tek İmamoğlu yan çizdi: Faik Öztrak'tan yanıt

CHP'de kurultaya sayılı günler kala sular durulmuyor. "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na "Divan başkanı ol" teklifi sundu. Teklifi kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı. Bir yandan da CHP'de imza krizi patlak verdi. Mansur Yavaş dahil 10 büyükşehir belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde imza verirken imza vermeyen tek ismin Ekrem İmamoğlu olduğu öğrenildi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak krizi doğruladı, "CHP'de demokrasi var, delegeler özgürdür. Ekrem Bey'in kendi takdiridir" dedi.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 18:38 Güncelleme 30 Ekim 2023, 18:55
CHP’de kurultay öncesi büyük kriz! Mansur Yavaş dahil 9 başkan ’Kılıçdaroğlu’ dedi bir tek İmamoğlu yan çizdi: Faik Öztrak’tan yanıt

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kavga, dövüş ve kaoasa şahitlik ediyor. Olaylı kongrele sürecini atlatan 6 okta gözler kurultaya çevrildi.

"BİR SORUN YOK GENEL BAŞKANLIĞI ALIRIM"
Koltuğu sağlama almak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise kongreler sonrası pek çok milletvekilini, il başkanını, ilçe başkanını ve kurultay delegesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

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Daha sonrasında da DEVA'lı il başkanlarıyla yaptığı gizli görüşmesi ifşa olan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi CHP ve DEVA'yı karıştırdı. Kılıçdaroğlu'nun DEVA'lı il başkanlarına "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" dediği öğrenildi.

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İMAMOĞLU'NA 'DİVAN' TEKLİFİ
Daha sonrasında Ankara'da Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "Gel kurultayda divan başkanı ol Ekrem" teklifi sundu. Divan başkanlığı teklifini kabul eden İmamoğlu ise "tarafsız" kalmayacağını açıklayıp İstanbul delegelerinden Özgür Özel lehine imza topladı.

BİR TEK İMAMOĞLU İMZA VERMEDİ!
Öte yandan CHP'de 10 büyükşehir belediye başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde imza verirken imza vermeyen tek ismin Ekrem İmamoğlu olduğu öğrenildi.



GENEL MERKEZ'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT: KENDİ TAKDİRİ
Bu durum CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, İmamoğlu'nun imza vermediğini doğrulayarak "CHP'de demokrasi var, delegeler özgürdür. Ekrem Bey'in kendi takdiridir" yorumunda bulundu.

Böylelikle CHP'de imza krizi de günyüzüne çıkmış oldu.

CHPde entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlundan İmamoğlu ve Özgür Özele tüzüklü değişim salvosu


"TÜZÜK KURULTAYI'NA DİKKAT EDİN"
İmamoğlu'nun bu hamlesi sonrası gözler bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti. "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki soruya da "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.



HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E...
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gizli görüşme yaptığı DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı vermişti.

Bugün yine kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'değişim' çıkışıyla hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e 'Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım' mesajı vermesi partideki iç savaşın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.

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CHP’de entrikalı kavga! Kurultayda genel başkanlığı alırım diyen Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’tüzüklü değişim’ salvosu
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