CHP’de kurultay öncesi büyük kriz! Mansur Yavaş dahil 9 başkan ’Kılıçdaroğlu’ dedi bir tek İmamoğlu yan çizdi: Faik Öztrak’tan yanıt





GENEL MERKEZ'DEN İMAMOĞLU'NA YANIT: KENDİ TAKDİRİ

Bu durum CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, İmamoğlu'nun imza vermediğini doğrulayarak "CHP'de demokrasi var, delegeler özgürdür. Ekrem Bey'in kendi takdiridir" yorumunda bulundu.



Böylelikle CHP'de imza krizi de günyüzüne çıkmış oldu.



"TÜZÜK KURULTAYI'NA DİKKAT EDİN"

İmamoğlu'nun bu hamlesi sonrası gözler bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.



4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti. "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki soruya da "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.





HEM İMAMOĞLU'NA HEM ÖZEL'E...

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde gizli görüşme yaptığı DEVA'lılara "Bir sorun yok. Genel Başkanlığı alırım" teminatı vermişti.



Bugün yine kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'değişim' çıkışıyla hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e 'Ben sizinle kurultay sonrası uğraşacağım' mesajı vermesi partideki iç savaşın en somut örneği olarak kayıtlara geçti.



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