SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan '100. yıl' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Üreten, büyük ve güçlü Türkiye demek, 100 yıllık köklü bir mücadele, sarsılmaz bir irade demek. Ülkemizin başarı abidesi her bir eser, proje ve icraat Türkiye Yüzyılı’nın tezahürü olarak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde ilelebet gururla dalgalandıracaktır" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 22:42 Güncelleme 29 Ekim 2023, 22:42
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan ’100. yıl’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Üreten, büyük ve güçlü Türkiye demek, 100 yıllık köklü bir mücadele, sarsılmaz bir irade demek. Bu iradenin eşsiz zaferi Cumhuriyet ise yarınlarımızın değişmeyen ilhamı ve kılavuzudur. Tarihimizin şanlı yıl dönümünü, istiklalimizin ve istikbalimizin imza eserleriyle, büyük bir coşku ile kutladık. Yürekten inanıyoruz ki ülkemizin başarı abidesi her bir eser, proje ve icraat Türkiye Yüzyılı'nın tezahürü olarak, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde ilelebet gururla dalgalandıracaktır. Nice yüzyıllara..." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen 100. yıl etkinliklerinden fotoğraflara ve Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğandan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek
TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğana çimariva selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Asırlık gövde gösterisi sonrası Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabı: Muzaffer olmamızın önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecek
TCG Anadolu öncülüğünde 100. yıl geçişi! Donanma Başkomutan Erdoğan’a ’çimariva’ selamı verdi: Türk Yıldızları gökyüzüne nakşetti
Kalyon Cumhuriyet
SON DAKİKA