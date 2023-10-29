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Madrid'de 'Türkiye' coşkusu! Cumhuriyet'in 100. yılında Madrid'deki Kibele Meydanı kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki ünlü Kibele Meydanı (Plaza de Cibeles), Türk bayrağının kırmızı beyaz renkleriyle aydınlatıldı.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 21:18 Güncelleme 29 Ekim 2023, 21:18
Madrid’de ’Türkiye’ coşkusu! Cumhuriyet’in 100. yılında Madrid’deki Kibele Meydanı kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimi ve Madrid Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, yerel saat ile 18.15'te (TSİ 20.15) Kibele Meydanı ve burada bulunan bereket tanrıçası Kibele'nin anıtının olduğu çeşme kırmızı beyaz renge büründü.

Meydanda toplanan bazı Türk vatandaşları, ellerindeki bayrakları sallayarak Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Diğer yandan Portekiz'in başkenti Lizbon'da da Ticaret Meydanı'ndaki (La Plaça do Comercio) Kral I. Jose heykeli, Lizbon Belediyesinin desteğiyle Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Madrid ve Lizbon Büyükelçiliklerinde de resepsiyon düzenlendi.

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