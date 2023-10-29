Madrid’de ’Türkiye’ coşkusu! Cumhuriyet’in 100. yılında Madrid’deki Kibele Meydanı kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin girişimi ve Madrid Belediyesinin katkılarıyla yapılan etkinlikte, yerel saat ile 18.15'te (TSİ 20.15) Kibele Meydanı ve burada bulunan bereket tanrıçası Kibele'nin anıtının olduğu çeşme kırmızı beyaz renge büründü.