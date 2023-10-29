Başkan Erdoğan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sonrası duyurdu! Okullara ’100. yıl’ tatili

Başkan Erdoğan , "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK SABAHINDA AİLENİZ VE SEVDİKLERİNİZLE ZAMAN GEÇİRİN"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin Türkiye Yüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.