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1+1 2+1 ve 3+1 en uygun prefabrik ev fiyatları! Ucuz depreme dayanıklı devlet 200 bin TL hibe para desteği veriyor!

Devlet, barınma yardımları programı içerisinde prefabrik evlere sahip olmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşları destekliyor. Bu destek, prefabrik ev alacak kişilere 200 bin TL'ye kadar hibe para ödemesi olarak veriliyor. Peki, bu yardımdan kimler faydalanabilir?

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 10:24 Güncelleme 30 Ekim 2023, 10:24
1+1 2+1 ve 3+1 en uygun prefabrik ev fiyatları! Ucuz depreme dayanıklı devlet 200 bin TL hibe para desteği veriyor!

Ülkemizde meydana gelen büyük depremler sonrasında prefabrik evlere olan ilgi artarken, pek çok kişi kendisi ve ailesi için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmanın yollarını araştırıyor. Türkiye'de bu konuda adımlar atan devlet, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara prefabrik evler için önemli bir destek sunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen prefabrik ev yardımı ile ilgili detayları inceleyerek başlayalım.

Başvuru Şartları

Düşük Gelir Koşulu: Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. (2023 yılı için 2.835,60 TL)

Özel Şartlar: Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olmak.

Tapu Şartı: Prefabrik evin yapılacağı arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen prefabrik ev yardımından faydalanabilirler.

Prefabrik Ev Fiyatları

Prefabrik ev fiyatları, evin özellikleri, metrekare fiyatı ve alt yapı sürecine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle fiyat alırken anahtar teslim prefabrik ev fiyatını talep etmek daha sağlıklı olacaktır. İşte bazı örnek prefabrik ev fiyatları:

Ekonomik 40m² Prefabrik Ev: 241.900,00 Türk Lirası

42 m2 Prefabrik Deprem Evi: 259.900,00 Türk Lirası

Ekonomik 45m² Prefabrik Ev: 281.900,00 Türk Lirası

Ekonomik 49m² Prefabrik Ev: 295.900,00 Türk Lirası

Ekonomik 53m² Prefabrik Ev: 314.900,00 Türk Lirası

Ekonomik 62m² Prefabrik Ev: 340.900,00 Türk Lirası

Not: Fiyatlara nakliye, alt yapı bağlanması gibi ek giderler dahil değildir. Bu nedenle alıcıların detaylı bir fiyat teklifi alması önerilir.

Prefabrik evler, hem depreme dayanıklılıkları hem de hızlı yapılabilirlikleri nedeniyle tercih ediliyor. Devletin sağladığı hibe yardımı ile bu evlere sahip olmak isteyenler, yukarıda belirtilen şartları göz önünde bulundurarak başvurularını yapabilirler. Bu sayede daha güvenli bir yaşam alanına sahip olma hayali gerçeğe dönüşebilir.

Prefabrik Evlerin Avantajları

Prefabrik evler, sadece depremlere karşı dayanıklı olmalarıyla değil, aynı zamanda birçok avantajlarıyla da tercih ediliyor. İşte bu evlerin bazı avantajları:

Hızlı Montaj: Prefabrik evler, geleneksel inşaata göre çok daha hızlı bir şekilde monte edilebilir. Bu da maliyeti ve zamanı önemli ölçüde azaltır.

Enerji Verimliliği: Modern izolasyon sistemleri ile prefabrik evler, enerji tasarrufu sağlar ve daha düşük enerji faturaları sunar.

Çevre Dostu: Prefabrik evler, inşaat sırasında daha az atık üretir ve çevreye daha az zarar verir.

Özelleştirilebilirlik: Müşterinin isteklerine göre tasarlanabilir ve özelleştirilebilirler.

Ekonomik: Hem yapım aşamasında hem de sonrasında bakım maliyetleri daha düşüktür.

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