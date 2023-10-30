1+1 2+1 ve 3+1 en uygun prefabrik ev fiyatları! Ucuz depreme dayanıklı devlet 200 bin TL hibe para desteği veriyor!

Ülkemizde meydana gelen büyük depremler sonrasında prefabrik evlere olan ilgi artarken, pek çok kişi kendisi ve ailesi için daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmanın yollarını araştırıyor. Türkiye'de bu konuda adımlar atan devlet, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara prefabrik evler için önemli bir destek sunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen prefabrik ev yardımı ile ilgili detayları inceleyerek başlayalım.
Başvuru Şartları
Düşük Gelir Koşulu: Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden az olması gerekiyor. (2023 yılı için 2.835,60 TL)
Özel Şartlar: Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olmak.
Tapu Şartı: Prefabrik evin yapılacağı arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen prefabrik ev yardımından faydalanabilirler.
Prefabrik Ev Fiyatları
Prefabrik ev fiyatları, evin özellikleri, metrekare fiyatı ve alt yapı sürecine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle fiyat alırken anahtar teslim prefabrik ev fiyatını talep etmek daha sağlıklı olacaktır. İşte bazı örnek prefabrik ev fiyatları:
Ekonomik 40m² Prefabrik Ev: 241.900,00 Türk Lirası
42 m2 Prefabrik Deprem Evi: 259.900,00 Türk Lirası
Ekonomik 45m² Prefabrik Ev: 281.900,00 Türk Lirası
Ekonomik 49m² Prefabrik Ev: 295.900,00 Türk Lirası
Ekonomik 53m² Prefabrik Ev: 314.900,00 Türk Lirası
Ekonomik 62m² Prefabrik Ev: 340.900,00 Türk Lirası
Not: Fiyatlara nakliye, alt yapı bağlanması gibi ek giderler dahil değildir. Bu nedenle alıcıların detaylı bir fiyat teklifi alması önerilir.