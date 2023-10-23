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Beşiktaş, Beylikdüzü, Güngören, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! Alarm verildi tamamı etkilenecek

Türkiye, son dönemlerde doğal afetler ve felaketlerle sık sık karşı karşıya kalan bir ülke olmuştur. Depremler, sel felaketleri ve aşırı sıcak hava gibi olaylar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 08:53 Güncelleme 23 Ekim 2023, 09:48
Beşiktaş, Beylikdüzü, Güngören, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! Alarm verildi tamamı etkilenecek

İstanbul gibi büyük bir metropolde, elektrik kesintileri yaşanması da önemli bir sorundur. Elektrik kesintilerine karşı tedbirler alınmaktadır, ancak bu kesintiler bazen kaçınılmaz olabilir. İşte İstanbul'da 23 Ekim 2023 tarihinde planlanan elektrik kesintisi hakkında bilgiler:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY İlçesi:

  • MERKEZ-İMRAHOR Mahallesi'nde ABDULLAH GÜL, AYKIZ, MARAŞ, MELODİ, PATİKA, SANAYİ, TARIK, TERSANE, ÇANKAYA, ŞENYİĞİT sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" gerçekleştirilecektir.

  • MERKEZ-ATATÜRK Mahallesi'nde BAHRİYE, GELİBOLU, TÜRKSOY, ŞÖHRET sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak belirtilmiştir.

  • MERKEZ-HASTANE Mahallesi'nde MEHMET AKİF ERSOY sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" gerçekleştirilecektir.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İlçesi:

  • ŞAHİNTEPE Mahallesi'nde belirli sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak açıklanmıştır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ İlçesi:

  • MERKEZ-YILDIZ Mahallesi'nde MESCİD, SADIKOĞLU, ÇIRAĞAN, ÇİTLENBİK sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" belirtilmiştir.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İlçesi:

  • MERKEZ-SAHİL Mahallesi'nde BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KUMRAL, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, ÇAVDAR, ŞANLI sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak belirtilmiştir.

  • YAKUPLU Mahallesi'nde belirli sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" açıklanmıştır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İlçesi:

  • MERKEZ-KUMBURGAZ Mahallesi'nde ALÇI, BOSTAN 2, BUHARA, BURGAZ, DAMLA 2, DERİN, DOĞU, DUTLUK, ELMALIK, ELÇİN 1, GÖKAY, GÜNGÖRMÜŞLER, KEHRİBAR, KURTULUŞ 3, MAZLUM, MİLLET 2, OKUL, SAYGIN, SİLİVRİ, ZENGİN 1, ZEYBEK, ÇİSE sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 01:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" belirtilmiştir.

İSTANBUL GÜNGÖREN İlçesi:

  • MERKEZ-GÜNEŞTEPE Mahallesi'nde belirli sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak açıklanmıştır.

  • MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN Mahallesi'nde ALAYBEY, KASIM sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak belirtilmiştir.

Elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları ve bakım işlemleri gibi nedenlerle gereklidir. Bu kesintiler sırasında güvenlik önlemlerine ve elektrikle çalışan cihazlarınıza dikkat etmeniz önemlidir. Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde bulunan vatandaşlar, elektrik kesintisi süresince gıda saklama ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda önlemler almalıdırlar. Ayrıca, kesinti süresince trafik ışıklarının çalışmamasına hazırlıklı olunmalıdır.

Her ne kadar elektrik kesintileri rahatsızlık verici olsa da, bu tür kesintilerin elektrik şebekesinin güvenliği ve verimliliği için gereklilikleri olduğunu unutmamak önemlidir. Elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak veya acil durumlar için yetkililere başvurmak isterseniz, yerel elektrik dağıtım şirketinize veya resmi kaynaklara başvurmanız önemlidir.


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