Beşiktaş, Beylikdüzü, Güngören, Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece! Bu ilçelerde oturanlar dikkat! Alarm verildi tamamı etkilenecek

YAKUPLU Mahallesi'nde belirli sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" açıklanmıştır.

MERKEZ-SAHİL Mahallesi'nde BEYAZLALE, CENK, DAĞÇİÇEĞİ, DOKTORLAR, HÜR, II. BEYAZIT, KADER, KUMRAL, KÖŞK, MARMARA, MAVİ AKDENİZ, SUNA PEKUYSAL, SÜLEYMAN GAZİ, ÇAVDAR, ŞANLI sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak belirtilmiştir.

MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN Mahallesi'nde ALAYBEY, KASIM sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak belirtilmiştir.

MERKEZ-GÜNEŞTEPE Mahallesi'nde belirli sokak bölgelerinde 23 Ekim 2023 tarihinde 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintinin nedeni "Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek" olarak açıklanmıştır.

Elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları ve bakım işlemleri gibi nedenlerle gereklidir. Bu kesintiler sırasında güvenlik önlemlerine ve elektrikle çalışan cihazlarınıza dikkat etmeniz önemlidir. Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde bulunan vatandaşlar, elektrik kesintisi süresince gıda saklama ve temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda önlemler almalıdırlar. Ayrıca, kesinti süresince trafik ışıklarının çalışmamasına hazırlıklı olunmalıdır.

Her ne kadar elektrik kesintileri rahatsızlık verici olsa da, bu tür kesintilerin elektrik şebekesinin güvenliği ve verimliliği için gereklilikleri olduğunu unutmamak önemlidir. Elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak veya acil durumlar için yetkililere başvurmak isterseniz, yerel elektrik dağıtım şirketinize veya resmi kaynaklara başvurmanız önemlidir.