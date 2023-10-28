İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?

Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326 Filistinli Müslüman katledildi.

BAŞKAN ERDOĞAN FİLİSTİN İÇİN DEVREDE

Filistin için Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine ses yükseltti. Çok sayıda devlet lideriyle görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan tek çözümün başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu vurgulayıp "Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur." dedi.

Erdoğan hayatında bir kere, Amerika'daki Türk Evi'nde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun elini sıktığını belirterek, "İyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suiistimal etti. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi ama şimdi maalesef o da olmayacak çünkü iyi niyetimizi de bunlar suiistimal ettiler." diye konuştu.