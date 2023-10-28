Başkan Erdoğan'dan "Netanyahu terörü ile Hamas terörü aynı şeydir" diyen Meral Akşener'e sert tepki: Yazıklar olsun

"YAZIKLAR OLSUN" Akşener'in bu skandal tavrına Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Başkan Erdoğan, duyarsız kalamadı. "Netanyahu terörü ile Hamas terörü aynı şeydir" ifadelerini kullanan Meral Akşener'e yanıt veren Erdoğan "Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas'ı Netanyahu'ya bırakan talihsizler var. Netanyahu nasıl teröristse Hamas'da teröristmiş. Yazıklar olsun. Hamas nedir, Hamas kimdir bundan bi haber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenler iyi düşünmesi lazım. Bugün burada yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın inşallah" dedi.

"GAZZE'Yİ UZAKTA ÇOK UZAKTA BİZİMLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN BİR YER GİBİ GÖRÜYOR"

Bizim ve bizden önceki kuşağın gençliği dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizin yaşadığı acıları takip etmekle, anlatmakla, telkin etmekle geçti. Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta çok uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu ne yazık ki açıkça söylüyor.

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR DEDİM, İSRAİL ÇOK RAHATSIZ OLDU"

Hiç şüphe yok ki Türkiye tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Aynı zamanda Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarından yana asla bitmeyecek büyük tehditlerin, büyük projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında ve hatta bunların ötesinde yaşanan hiç bir hadisenin çıkan hiç bir krizin, kurulan hiç bir ittifakın Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin. Hamas terör örgütü değildir dedim ya, bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu söyleyeceğinizi biliyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net olarak ifade ettik. Ve inşallah ne diyoruz, biz buna iman etmişiz, buna imanımız var. Galip olan sadece Allah'tır.

"HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL MÜCAHİTLER GRUBUDUR"

Başkan Erdoğan, Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubudur ifadelerini aktardığı konuşmasında ise şu cümleleri aktarmıştı; İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok . Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN