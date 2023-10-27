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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

Son dakika haberleri... Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı paylaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çalıştık, ürettik, yılmadık, yorulmadık. Her şeyden önce Türkiye dedik. Hamdolsun vazgeçilmez yeminle yüzlere vardık. İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 17:00 Güncelleme 27 Ekim 2023, 17:08
Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Cumhuriyet’in 100. yılı için kutlama mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Türkiye Yüzyılı" adı altında, Cumhuriyet'imizin 100. yüzyılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Siyasi parti liderleri de bu kutlamalara kendi mesajlarıyla katkıda bulunuyor.

BAHÇELİ'DEN 100. YÜZYIL MESAJI: "İSTİKLALE TUTKUN, İSTİKBALE HAZIR, DAHA NİCE YÜZYILLARA"

Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesaplarından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yıl mesajını paylaştı.

Paylaşımda, "Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

Biz bu Cumhuriyet'i göze göz dişe diş kurduk. Hıyanetin, melanetin önünde sırt sırta durduk. Omuz omuza verdik, birliğimizi bozmadık. İmanımızı çoğalttık, azmimizi artırdık. Engelleri aştık, zorlukları yendik. Çalıştık, ürettik, yılmadık, yorulmadık. Her şeyden önce Türkiye dedik. Hamdolsun vazgeçilmez yeminle yüzlere vardık. İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun.

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