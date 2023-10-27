AK Parti Gençlik Kollarından katil İsrail’e destek veren Starbucks’ın şubelerinde yer kapatma eylemi!

Katil İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama ve bu soykırıma tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın genç, siyonist destekçisi Starbucks'ın Türkiye'deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında "Say Stop" mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.
İŞGALCİ İSRAİL'E KARŞI TÜM DÜNYAYA MESAJ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.
İnan, bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.