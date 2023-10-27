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AK Parti Gençlik Kollarından katil İsrail'e destek veren Starbucks’ın şubelerinde yer kapatma eylemi!

Son dakika haberi! AK Parti Gençlik Kolları, bugün 10.00-10.30 saatleri arasında katil İsrail'e destek veren Starbucks’ın Türkiye’deki tüm şubelerinde Filistin atkılarıyla eş zamanlı yarım saatlik yer kapatma eylemi gerçekleştirdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "AK Gençlik ailesi, İsrail’in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail’e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek." dedi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 11:19 Güncelleme 27 Ekim 2023, 11:40
AK Parti Gençlik Kollarından katil İsrail’e destek veren Starbucks’ın şubelerinde yer kapatma eylemi!

Katil İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliama ve bu soykırıma tepki gösteren AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30.000'i aşkın genç, siyonist destekçisi Starbucks'ın Türkiye'deki tüm il ve ilçelerindeki şubelerinde misafir oturma alanlarında "Say Stop" mottosuyla, Filistin atkılarıyla yer kapatma eylemi gerçekleştirdi.

AK Parti Gençlik Kollarından çok büyük eylem

İŞGALCİ İSRAİL'E KARŞI TÜM DÜNYAYA MESAJ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnan, bombalarının hedefine çocukları, kadınları, hastaneleri ve tüm sivilleri koyan işgalci İsrail'e karşı Filistin halkının onurlu özgürlük mücadelesini destekleyeceklerini belirterek, bu eylemlerinin sessiz bir protesto olarak tüm dünyaya verdikleri bir mesaj olduğunu söyledi.



İnan, "Bugün AK Gençlik, tüm Türkiye'de en güçlü ve en organize gençlik teşkilatı olduğunu bu büyük eylemle birlikte göstermiştir.

Bu gücümüz her zaman barışçıl amaçlarla, ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına kullanılacaktır.

AK Gençlik ailesi, İsrail'in vahşet boyutunda saldırılarını sürdürdüğü bu günlerde gerek İsrail'e gerekse tüm destekçilerine #SayStop demek üzere eylemlerine devam edecek." dedi.

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