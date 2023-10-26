TCDD harekete geçti: Katil İsrail’e destek veren Starbucks hızlı trenlerden kaldırılacak

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

Kamuoyuna Duyuru:

Ekim ayının ilk günlerinden itibaren uluslararası kamuoyunda infiale sebep olan, mazlum FİLİSTİNLİ kardeşlerimize yapılan soykırım ve işgalci israil'i eleştiren çalışanlarına yönelik mobing uygulayan bahse konu kahve üreticisi firma ile Şirketimizin herhangi bir… pic.twitter.com/KDSjV9Pe5v