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TCDD harekete geçti: Katil İsrail'e destek veren Starbucks hızlı trenlerden kaldırılacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), İsrail'e destek verdiğini açıklayan Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için tüm yüklenici firmalara talimat verdi.

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Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 20:50 Güncelleme 26 Ekim 2023, 21:24
TCDD harekete geçti: Katil İsrail’e destek veren Starbucks hızlı trenlerden kaldırılacak

Soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan kalleş saldırılar aralıksız sürerken vatandaşlar yahudi malları ile yahudilere destek verenlerin işletmelerini ve mallarını boykot etmeyi sürdürüyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü düğmeye basarak, İsrail'e destek veren Starbucks'ın hızlı trenlerden kaldırılması için yüklenici firmalara talimat verdi.

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