Aydın’da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul’da defnedildi | Firma yetkilisi gözaltına alındı

Anne Serpil ve baba Akın Ertaş ile aile yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Baba Akın Ertaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun melek gibi bir insan olduğunu dile getirerek, "Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur." dedi.

Yurtlarda öğrencilerin eylem yaptıklarını aktaran Ertaş, "Onlardan da ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını istiyorum. Vatanlarına, devletlerine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar." çağrısını yaptı.