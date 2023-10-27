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Aydın'da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul'da defnedildi | Firma yetkilisi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan  22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 11:23 Güncelleme 27 Ekim 2023, 15:19
Aydın’da asansör kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi İstanbul’da defnedildi | Firma yetkilisi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Ertaş için Pendik Kurtköy Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Anne Serpil ve baba Akın Ertaş ile aile yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Baba Akın Ertaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocuğunun melek gibi bir insan olduğunu dile getirerek, "Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular, sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur." dedi.

Yurtlarda öğrencilerin eylem yaptıklarını aktaran Ertaş, "Onlardan da ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını istiyorum. Vatanlarına, devletlerine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar." çağrısını yaptı.

Ertaş, "İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurtlardan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocuklar için de reva görsünler." ifadelerini kullandı.

Namaz öncesi, Ertaş'ın annesi ve arkadaşları tabutunun başında gözyaşı döktü.

Zeren Ertaş'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NELER OLMUŞTU?
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş isimli kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Ertaş'ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



"YURT MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI"
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından meydana gelen olayın ardından yapılan açıklamada yurt müdürünün açığa alındığı ve olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen elim hadise ile ilgili incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre zemin katta bulunan asansörün kayması sonucu gerçekleştiği tespit edilen olayda, 15 evladımızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir. Bir öğrencimiz panik halinde asansörden çıkmaya çalışırken maalesef hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Yaşanan süreçle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM: SADECE ÖLÜLER GÖRÜR

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın 9 Temmuz'da tarihinde sosyal medya hesabından asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Ertaş'ın, yayımladığı asansör fotoğrafında asansör kabini içerisindeki aynada yazan 'sadece ölüler görür' ifadesi ise dikkati çekti.

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