CHP yandaşı İsmail Saymaz’ın Hamas hakkındaki 180 derece dönüşü! 2020 yılında ’direniş’, 2023 yılında ’terör’ örgütü!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. 20 günde 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor. 20 günde 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor.
İsrail'in katliamına en sert tepki gösteren ülke ise Türkiye oldu. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısında Netanyahu ile görüşmesini iptal ettiğini söyleyerek "İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar, son toplantıda Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok, ama Türkiye'nin sana borcu yok . Bu İsrail çocukları öldürüyor, o çocukların halini gördük, bunların paramparça oluşuna asla izin vermeyiz, çünkü insanlıktan nasibimizi aldık. Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.
MUHALİF OLMAK UĞRUNA YANAR DÖNERLİK!
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından muhalif olmayı kendilerine görev olarak üstlenmiş bazı isimler geçmişte kullandıkları ifadeleri bir anda değiştirdi.
2020 yılında Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası Hamas için "Filistin direniş örgütü" diyen CHP yandaşı İsmail Saymaz, bugün ağız değiştirerek "intihar ve kör terör eylemleri yapan bir örgüt" ifadelerini kullandı.
CAN ATAKLI DA SAÇMALADI: HAMAS DİNCİ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız olan isimlerden biri de Can Ataklı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ CAN ATAKLI'YI DA RAHATSIZ ETTİ
Can Ataklı çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 7 bini aşkın Filistinliyi katleden İsrail'i savunarak "Hamas dinci terör örgütüdür. Bunun asıl etkisi Türkiye'ye yansıyacak. İçerideki etkisi ne olur biliyor musunuz Ne kadar dinci terör örgütü varsa bunların hepsi meşrulaşır ve çok rahatlarlar." dedi.
"BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ" HAMAS PROPAGANDASINA DÖNÜŞECEK"
Ataklı Türkiye'nin katliama karşı insani duruşunu göstereceği Başkan Erdoğan'ın da katılacağı Cumartesi günü planlanan 'Büyük Filistin Mitingi' hakkında "İstanbul'da yapılacak miting korkarım ki Hamas propagandasına dönüşecek." dedi.
DAHA ÖNCE "İSRAİL DAHA MEDENİ DAHA İNSANİ" DEMİŞTİ
Ataklı daha önce de "İsrail çok güçlü bir ülke Hamas'tan bin kat daha akıllı. Daha medeni dünya insanlar" demişti.