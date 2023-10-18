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İstanbul'un toplu taşıma çilesi bitmiyor! Metrobüs kaza yaptı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı toplu taşıma alarm veriyor. Her gün gelen kaza ve arıza haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi. Kadıköy Uzunçayır'da sabah saatlerinde metrobüs kaza yaptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 08:35 Güncelleme 18 Ekim 2023, 09:44
İstanbul’un toplu taşıma çilesi bitmiyor! Metrobüs kaza yaptı

İstanbullunun toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor.

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraki İETT'nin otobüsleri ve Metro, metrobüsler kaza ve arızalarla gündemden düşmüyor.

Her gün gelen kaza ve arıza haberlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.

Kadıköy'de metrobüs kazası

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.



Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.

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